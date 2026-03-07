5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi

Z začetkom marca se začne meteorološka pomlad in s tem povezano obdobje, ko narava počasi oživi, na tržnicah in vrtovih pa se začne pojavljati prva sveža zelenjava. Po težjih zimskih jedeh pride čas za lažje, bolj zelene krožnike, ki še vedno nasitijo, a hkrati prinesejo občutek svežine.
Vikend kosilo je odlična priložnost, da v kuhinji izkoristimo prve znanilce pomladi: špinačo, šparglje, drobnjak, čemaž in druge zelenolistne dobrote. Te jedi združujejo toplino domače kuhinje in sveže sezonske sestavine, zato so popolna izbira za družinsko kosilo.
Pripravili smo pet idej za okusna vikend kosila, ki slavijo prihod pomladi – od kremnih testenin in zelenjavnih juh do rahlih palačink in sočnih piščančjih jedi.
Krompirjev narastek z zelenjavo, pršutom in sirom
Nasiten krompirjev narastek, obogaten z zelenolistno zelenjavo, kot so regrat, špinača, blitva, radič ali ohrovt, pršutom in sirom, je preprosta, a zelo okusna izbira za družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.
Drobnjakove palačinke s šunko in smetanovim namazom
Mehke palačinke z drobnjakom dobijo slasten slani značaj, ko jih napolnimo s šunko in nežnim smetanovim namazom. Super ideja za odlično družinsko kosilo, ki ga postrežemo s skledo solate. Recept je TUKAJ.
Lazanja s piščancem, gobami in špinačo
Sočna lazanja z nežnim piščančjim mesom, gobami in špinačo združuje kremasto teksturo in bogate okuse, ki jih dopolni zlato zapečena sirova skorjica. Recept je TUKAJ.
Zelenjavna mineštra
Topla, domača mineštra z obilico sezonske zelenjave je lahkotna, a nasitna jed, ki na krožnik prinese barve in okuse pomladi. Zraven se odlično prileže fokača ali česnov kruh. Recept je TUKAJ.
Piščanec v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo ali čemažem
Sočni kosi piščanca v kremni omaki s parmezanom in špinačo ali čemažem ustvarijo bogato, aromatično jed, ki se odlično poda k testeninam, rižu ali krompirju. Recept je TUKAJ.