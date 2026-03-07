okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Lazanja s piščancem, gobami in špinačo
Kaj skuhati

5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi

Meteorološka pomlad je tu, z njo pa tudi želja po bolj svežih, barvitih in lahkotnih jedeh. Zbrali smo pet odličnih idej za vikend kosilo, ki na krožnik prinesejo sezonsko zelenjavo in ravno prav domačnosti.

M.J.
07. 03. 2026 04.00

Z začetkom marca se začne meteorološka pomlad in s tem povezano obdobje, ko narava počasi oživi, na tržnicah in vrtovih pa se začne pojavljati prva sveža zelenjava. Po težjih zimskih jedeh pride čas za lažje, bolj zelene krožnike, ki še vedno nasitijo, a hkrati prinesejo občutek svežine.

Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Preberi še Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip

Vikend kosilo je odlična priložnost, da v kuhinji izkoristimo prve znanilce pomladi: špinačo, šparglje, drobnjak, čemaž in druge zelenolistne dobrote. Te jedi združujejo toplino domače kuhinje in sveže sezonske sestavine, zato so popolna izbira za družinsko kosilo.

Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Preberi še Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!

Pripravili smo pet idej za okusna vikend kosila, ki slavijo prihod pomladi – od kremnih testenin in zelenjavnih juh do rahlih palačink in sočnih piščančjih jedi.

Krompirjev narastek z zelenjavo, pršutom in sirom
Krompirjev narastek z zelenjavo, pršutom in sirom FOTO: Su.S.

Krompirjev narastek z zelenjavo, pršutom in sirom

Nasiten krompirjev narastek, obogaten z zelenolistno zelenjavo, kot so regrat, špinača, blitva, radič ali ohrovt, pršutom in sirom, je preprosta, a zelo okusna izbira za družinsko kosilo. Recept je TUKAJ.

Drobnjakove palačinke s šunko in smetanovim namazom
Drobnjakove palačinke s šunko in smetanovim namazom FOTO: Profimedia

Drobnjakove palačinke s šunko in smetanovim namazom

Mehke palačinke z drobnjakom dobijo slasten slani značaj, ko jih napolnimo s šunko in nežnim smetanovim namazom. Super ideja za odlično družinsko kosilo, ki ga postrežemo s skledo solate. Recept je TUKAJ.

Lazanja s piščancem, gobami in špinačo
Lazanja s piščancem, gobami in špinačo FOTO: Adobe Stock

Lazanja s piščancem, gobami in špinačo

Sočna lazanja z nežnim piščančjim mesom, gobami in špinačo združuje kremasto teksturo in bogate okuse, ki jih dopolni zlato zapečena sirova skorjica. Recept je TUKAJ.

Pomladna zelenjavna mineštra
Pomladna zelenjavna mineštra FOTO: Su.S.

Zelenjavna mineštra

Topla, domača mineštra z obilico sezonske zelenjave je lahkotna, a nasitna jed, ki na krožnik prinese barve in okuse pomladi. Zraven se odlično prileže fokača ali česnov kruh. Recept je TUKAJ.

Piščančje prsi v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo
Piščančje prsi v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo FOTO: osebni arhiv

Piščanec v smetanovi omaki s parmezanom in špinačo ali čemažem

Sočni kosi piščanca v kremni omaki s parmezanom in špinačo ali čemažem ustvarijo bogato, aromatično jed, ki se odlično poda k testeninam, rižu ali krompirju. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
meteorološka pomlad vikend kosilo kaj skuhati za vikend kosilo za vikend lazanja zelenjavna mineštra recepti kaj skuhati
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Triki in nasveti

'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice