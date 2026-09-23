Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni

Jesen je čas, ko lahke poletne jedi zamenjajo bolj topli in nasitni obroki. Ko se temperature spustijo, se marsikomu prileže krožnik tople, kremaste juhe, ki pogreje od znotraj in hkrati lepo nasiti.
Kremne juhe so pri tem odlična izbira, saj jih lahko pripravimo iz številnih sezonskih sestavin, kot so gobe, buče, cvetača, korenovke in krompir, njihova priprava pa je običajno precej preprosta. Za vas smo zbrali recepte petih zelenjavnih kremnih juh, h katerim se bomo z veseljem vračali vsako jesen. Vsaka ima svoj značaj, vse pa imajo nekaj skupnega – najbolj teknejo, ko zunaj postane hladno.
Cvetačna kremna juha
Nežna in svilnata juha, ki dokazuje, da lahko iz cvetače pripravimo veliko več kot le klasično prilogo. Zaradi kremaste teksture in blagega okusa je odlična izbira za lahek, a nasiten jesenski obrok. Recept je TUKAJ.
Kremna bučna juha
Jeseni skoraj ne gre brez bučne juhe. Kremasta, rahlo sladka in polna značilnega jesenskega okusa je prava klasika, ki pogreje in na krožnik prinese vse barve jeseni. Recept za odlično juho, ki jo lahko pripravite iz hokaido, maslene ali muškatne buče, najdete TUKAJ.
Česnova kremna juha s krompirjem in kruhovimi kockami
Kremna dobrota za vse, ki imajo radi nekoliko izrazitejše okuse. Česen in krompir ustvarita bogato in kremasto osnovo, hrustljave kruhove kocke pa poskrbijo za prijetno teksturno nasprotje. Rezultat je izvrstna juha, ki jo lahko pripravite tudi za malce bolj slovesne priložnosti. Recept je TUKAJ.
Gobova kremna juha
Prava izbira za ljubitelje gob in gozdnih jesenskih okusov. Kremasta juha je aromatična, bogata in odlična kot predjed ali samostojen obrok, še posebej s kosom svežega kruha. Recept je TUKAJ.
Porova kremna juha
Blaga, kremasta in prijetno aromatična juha, ki je pripravljena iz preprostih sestavin. Por ji da značilen, rahlo sladkast okus, zaradi katerega je odlična za hladnejše jesenske dni. Recept je TUKAJ.