5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda

Po napornem dnevu si večina želi predvsem eno: hitro pripraviti dobro kosilo (ali večerjo) in pri tem po možnosti tudi ne narediti popolnega kaosa v kuhinji. Prav zato so jedi iz ene posode vedno bolj priljubljene, saj združujejo enostavno pripravo, manj pomivanja in polne okuse, ki navdušijo vso družino. Takšna kosila so idealna za kuhanje med tednom, pa tudi za konce tedna, ko se nam ne ljubi dolgo stati za štedilnikom. Velika prednost je tudi to, da se večina sestavin kuha skupaj, zato se okusi lepo povežejo, jedi pa so pogosto še bolj sočne in aromatične.

Od kremastih testenin in nasitnih enolončnic do pečenih dobrot v pekaču – pripravili smo pet odličnih receptov za kosila iz ene posode, ki vam bodo prihranila čas, manj pa bo tudi umazane posode in nepotrebnega stresa v kuhinji.

Paprike z mletim mesom in rižem iz ene ponve

Ko se vam zaluštajo polnjene paprike, pa nimate niti časa niti volje, da se lotite njihove priprave, lahko s podobnimi sestavinami hitro in enostavno skuhate zelo okusen obrok. Recept je TUKAJ.

Losos v kremni špinačni omaki z rezanci

Super obrok iz ene ponve s popolno pečenim lososom v kremasti omaki s česnom in špinačo. Razkošno in okusno hkrati, to je odlična jed, ki jo pripravite v samo pol ure. Recept je TUKAJ.

Hitri čili z mletim mesom

Chili con carne je priljubljena mehiška enolončnica iz govejega mesa, čilijev, fižola, paradižnika in začimb. Če uporabimo mleto meso, paradižnik in fižol iz pločevinke ter mešanico začimb za čili, za pripravo ne potrebujemo več kot 30 minut. Dodaten plus je tudi ta, da je jed pripravljena v eni posodi. Recept je TUKAJ.

Piščanec z mladim krompirjem in šparglji

Jed, ki jo boste pripravili v enem pekaču in brez pretiranega truda. Kombinacijo mladega krompirja, piščančjih beder v okusni marinadi in špargljev lepo dopolnjujeta preliv iz olivnega olja in feta sir. Recept je TUKAJ.

Sladki krompir s pečenimi jajci

Sladki krompir je bogat vir vlaknin, antioksidantov in številnih rudnin, navdušil pa vas bo tudi z odličnim okusom in preprosto pripravo. V kombinaciji s pečenimi jajci boste ustvarili okusen in zelo hranljiv obrok, ki si ga lahko pripravite za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo. Zraven postrezite kruh, obrok pa lahko dopolnite tudi s skledo solate. Recept je TUKAJ.