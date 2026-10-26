okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Praženo zelje s klobaso v ponvi
Kaj skuhati

Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure

Med tednom pogosto zmanjka časa za pripravo kosila, zato pridejo prav preproste jedi, ki ne zahtevajo dolgega kuhanja. Izbrali smo pet jesenskih receptov, ki združujejo sezonske sestavine, poln okus in hitro pripravo – od cvetačnih polpetov do medaljonov v kremni gobovi omaki.

M.J.
26. 10. 2026 04.00
Izberite Okusno.je za svoj prednostni vir na Google.

Kaj skuhati za kosilo, ko se med tednom vse vrti okoli službe, opravkov in drugih obveznosti? Jeseni si pogosto zaželimo nekaj toplega in nasitnega, vendar to še ne pomeni, da moramo za štedilnikom preživeti celo popoldne. Z nekaj dobro izbranimi sestavinami lahko tudi v pol ure pripravimo okusno kosilo, ki popestri vsakdanji jedilnik.

Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Preberi še Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah

V tokratnem izboru smo zbrali pet idej za hitro jesensko kosilo, med katerimi vsakdo najde nekaj zase. Na voljo so hitri zelenjavni polpeti, zelje s klobaso za ljubitelje domačih okusov, sirovi tortelini z brokolijem in slanino, sočni medaljoni v kremni gobovi omaki ter kuskus z bučnim pirejem in popečenim tofujem. Recepti so raznoliki, priprava pa dovolj preprosta, da si lahko tudi v najbolj zasedenih dneh privoščimo nekaj dobrega na krožniku.

5 idej za hitro jesensko kosilo

Cvetačni ocvrtki (polpeti)
Cvetačni ocvrtki (polpeti) FOTO: Shutterstock

Cvetačni polpeti

Cvetača je odlična izbira za preprosto brezmesno kosilo, še posebej, če jo spremenimo v zlato zapečene polpete. Z nekaj osnovnimi sestavinami pripravimo okusno jed, ki jo lahko postrežemo s svežo solato, jogurtovo omako ali krompirjevo prilogo. Praktična rešitev za dni, ko si želimo nekaj zelenjavnega, a nasitnega. Recept je TUKAJ.

Sirovi tortelini z brokolijem in slanino
Sirovi tortelini z brokolijem in slanino FOTO: Shutterstock

Sirovi tortelini z brokolijem in slanino

Ko potrebujemo kosilo, ki je hitro pripravljeno, so polnjene testenine zelo priročna izbira. Sirove torteline dopolnimo z brokolijem, smetano in hrustljavo popečeno slanino ter tako združimo kremast nadev, svežino zelenjave in izrazitejši okus mesa. Preprosta jed, ki je primerna tudi za dneve, ko imamo za pripravo kosila manj kot pol ure časa. Recept je TUKAJ.

Praženo zelje s klobaso
Praženo zelje s klobaso FOTO: iStock

Praženo zelje s klobaso

Zelje in klobasa sta preizkušena kombinacija, ki pričara prave domače okuse. Jed pripravimo v eni ponvi, zato ni veliko pomivanja, zelje pa med praženjem razvije prijetno sladkast okus, ki se lepo ujame z začinjeno klobaso. To je odlična izbira za hladnejše jesenske dni, ko si zaželimo konkretnega kosila brez dolgotrajne priprave. Zraven postrežemo zgolj kos ali dva kruha. Recept je TUKAJ.

Svinjski medaljoni v kremni omaki
Svinjski medaljoni v kremni omaki FOTO: Adobe Stock

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki

Svinjski medaljoni v bogati gobovi omaki so odlična ideja za kosilo, ki deluje nekoliko bolj posebno, čeprav ga lahko pripravimo hitro. Gobe omaki dodajo značilen jesenski okus, smetana pa poskrbi za kremasto teksturo. Postrežemo jih s pire krompirjem, rižem ali kruhom, s katerim poberemo še zadnje kapljice omake. Recept je TUKAJ.

Bučna kuskus rižota s tofujem
Bučna kuskus rižota s tofujem FOTO: osebni arhiv

Kuskus z bučnim pirejem in popraženim tofujem

Za nekoliko drugačno jesensko kosilo združimo kuskus, kremast bučni pire in na ponvi popečen dimljen tofu. Buča poskrbi za nežno sladkobo in lepo barvo, tofu pa doda beljakovine in prijetno zapečeno teksturo. Ker se kuskus pripravi zelo hitro, je to priročna rastlinska jed za dni, ko želimo na jedilnik vključiti več zelenjave in si vzeti čim manj časa za kuhanje. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Preberi še Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Preberi še Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
hitro kosilo jesensko kosilo kosilo v 30 minutah kosilo v pol ure hitro kosilo med tednom jesenske jedi
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke

Okusno.je 7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Okusno.je Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Okusno.je Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Okusno.je Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Okusno.je 5 odličnih receptov za poletno nedeljsko kosilo, ki združujejo sezonske okuse in domačnost
Okusno.je 7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Okusno.je Odlične ideje za hitro pripravljeno poletno kosilo
Priporoča