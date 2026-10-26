Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure

Kaj skuhati za kosilo, ko se med tednom vse vrti okoli službe, opravkov in drugih obveznosti? Jeseni si pogosto zaželimo nekaj toplega in nasitnega, vendar to še ne pomeni, da moramo za štedilnikom preživeti celo popoldne. Z nekaj dobro izbranimi sestavinami lahko tudi v pol ure pripravimo okusno kosilo, ki popestri vsakdanji jedilnik.

V tokratnem izboru smo zbrali pet idej za hitro jesensko kosilo, med katerimi vsakdo najde nekaj zase. Na voljo so hitri zelenjavni polpeti, zelje s klobaso za ljubitelje domačih okusov, sirovi tortelini z brokolijem in slanino, sočni medaljoni v kremni gobovi omaki ter kuskus z bučnim pirejem in popečenim tofujem. Recepti so raznoliki, priprava pa dovolj preprosta, da si lahko tudi v najbolj zasedenih dneh privoščimo nekaj dobrega na krožniku.

5 idej za hitro jesensko kosilo

icon-expand Cvetačni ocvrtki (polpeti) FOTO: Shutterstock

Cvetačni polpeti

Cvetača je odlična izbira za preprosto brezmesno kosilo, še posebej, če jo spremenimo v zlato zapečene polpete. Z nekaj osnovnimi sestavinami pripravimo okusno jed, ki jo lahko postrežemo s svežo solato, jogurtovo omako ali krompirjevo prilogo. Praktična rešitev za dni, ko si želimo nekaj zelenjavnega, a nasitnega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sirovi tortelini z brokolijem in slanino FOTO: Shutterstock

Sirovi tortelini z brokolijem in slanino

Ko potrebujemo kosilo, ki je hitro pripravljeno, so polnjene testenine zelo priročna izbira. Sirove torteline dopolnimo z brokolijem, smetano in hrustljavo popečeno slanino ter tako združimo kremast nadev, svežino zelenjave in izrazitejši okus mesa. Preprosta jed, ki je primerna tudi za dneve, ko imamo za pripravo kosila manj kot pol ure časa. Recept je TUKAJ.

icon-expand Praženo zelje s klobaso FOTO: iStock

Praženo zelje s klobaso

Zelje in klobasa sta preizkušena kombinacija, ki pričara prave domače okuse. Jed pripravimo v eni ponvi, zato ni veliko pomivanja, zelje pa med praženjem razvije prijetno sladkast okus, ki se lepo ujame z začinjeno klobaso. To je odlična izbira za hladnejše jesenske dni, ko si zaželimo konkretnega kosila brez dolgotrajne priprave. Zraven postrežemo zgolj kos ali dva kruha. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski medaljoni v kremni omaki FOTO: Adobe Stock

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki

Svinjski medaljoni v bogati gobovi omaki so odlična ideja za kosilo, ki deluje nekoliko bolj posebno, čeprav ga lahko pripravimo hitro. Gobe omaki dodajo značilen jesenski okus, smetana pa poskrbi za kremasto teksturo. Postrežemo jih s pire krompirjem, rižem ali kruhom, s katerim poberemo še zadnje kapljice omake. Recept je TUKAJ.

icon-expand Bučna kuskus rižota s tofujem FOTO: osebni arhiv

Kuskus z bučnim pirejem in popraženim tofujem

Za nekoliko drugačno jesensko kosilo združimo kuskus, kremast bučni pire in na ponvi popečen dimljen tofu. Buča poskrbi za nežno sladkobo in lepo barvo, tofu pa doda beljakovine in prijetno zapečeno teksturo. Ker se kuskus pripravi zelo hitro, je to priročna rastlinska jed za dni, ko želimo na jedilnik vključiti več zelenjave in si vzeti čim manj časa za kuhanje. Recept je TUKAJ.