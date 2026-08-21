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Testenine z mesnimi kroglicami iz ene ponve
Kaj skuhati

Vikend jedilnik: 5 receptov, s katerimi imate pokrite vse obroke

Kaj skuhati za vikend? Če se tudi vi vsak konec tedna znova znajdete pred vprašanjem, kaj pripraviti za zajtrk, kosilo, večerjo in sladico, smo izbrali pet receptov, s katerimi lahko brez zapletenega načrtovanja pokrijete skoraj ves vikend.

M.J.
21. 08. 2026 04.00

Vikend je čas za nekoliko bolj sproščeno kuhanje, vendar to še ne pomeni, da želimo ves dan preživeti v kuhinji. Še posebej poleti si želimo receptov, ki so okusni, preprosti in dovolj praktični, da lahko po kosilu hitro pospravimo in se posvetimo prijetnejšim stvarem.

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Zato smo pripravili nekoliko drugačen izbor. Med petimi recepti, ki vam jih ponujamo v nadaljevanju, so zajtrk, ki ga lahko pripravimo za dva dni, sobotno kosilo, hitra večerja, nedeljsko kosilo in sladica brez peke. Če bi morali za ta vikend izbrati samo pet jedi, bi bile to te.

Pečena ovsena kaša z breskvami
Pečena ovsena kaša z breskvami FOTO: Su.S.

Pečena ovsena kaša z breskvami za zajtrk

Prvi recept je namenjen jutrom, ko si želimo nekaj dobrega, a ne želimo vsako jutro znova pripravljati zajtrka. Pečena ovsena kaša z breskvami je odlična za pripravo vnaprej, saj jo lahko spečemo v večji posodi in si jo privoščimo dva dni zapored. Ovseni kosmiči poskrbijo za nasitnost, priprava pa je preprosta: sestavine zmešamo, dodamo sadje in vse skupaj spečemo. Recept je TUKAJ.

Namig: naslednji dan jo lahko pojeste hladno ali pa jo za nekaj trenutkov pogrejete. Zraven se odlično poda žlica grškega jogurta.

Testenine z mesnimi kroglicami iz ene ponve
Testenine z mesnimi kroglicami iz ene ponve FOTO: Shutterstock

Sobotno kosilo: testenine z mesnimi kroglicami v kremni omaki

Za sobotno kosilo si lahko privoščimo nekaj bolj konkretnega. Testenine z mesnimi kroglicami v kremni omaki so prava vikend jed, ki je bogata, kremasta in zelo nasitna – najboljše pri vsem skupaj pa je, da jo pripravimo v eni sami ponvi. Manj posode, manj kompliciranja in odličen rezultat – točno to, kar si od vikend kosila želimo. Recept je TUKAJ.

Pica toasti
Pica toasti FOTO: Sanja Sirk

Za večerjo: pica toasti iz pečice

Ko se zvečer po kosilu ne želimo več ukvarjati z zahtevnim kuhanjem, pridejo na vrsto pica toasti. Priprava je skoraj smešno preprosta, rezultat pa je takšen, da jih bodo z veseljem pojedli tudi otroci.

Na rezine kruha namažemo paradižnikovo omako, dodamo sir in priljubljene sestavine, nato pa jih za nekaj minut potisnemo v vročo pečico. Tako dobimo majhne hrustljave pice brez pripravljanja testa in dolgega čakanja.

Pri nadevu lahko povsem improviziramo. Salama, šunka, paprika, olive, koruza, gobe ali češnjevi paradižniki – uporabimo tisto, kar imamo v hladilniku. Prav zato so pica toasti odlična vikend večerja: pripravljeni so hitro, zanje ne potrebujemo posebnih sestavin, recept pa lahko vsak prilagodi po svojem okusu. Recept je TUKAJ.

Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice
Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice FOTO: Sanja Sirk

Nedeljsko kosilo: piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice

Nedeljsko kosilo naj bo dobro, vendar ni treba, da zaradi njega več ur stojimo za štedilnikom. Piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice je odlična rešitev, saj večino dela opravi pečica. Medtem ko se jed počasi peče in riž vpija okuse mesa in zelenjave, imamo čas za vse drugo.

Uporabimo lahko sezonsko zelenjavo, kot so bučke, paprika, paradižnik ali korenje, po želji pa dodamo tudi čebulo in nekaj zelišč. Tako dobimo pisan in nasiten obrok iz ene posode. Recept je TUKAJ.

Kremna limonina pita brez peke-1
Kremna limonina pita brez peke-1 FOTO: Su.S.

Za konec še sladica: kremna limonina pita brez peke

In ker pravi vikend ni popoln brez sladice, smo za konec prihranili nekaj osvežilnega. Kremna limonina pita brez peke je idealna za poletne dni, saj zanjo ne potrebujemo pečice, pred postrežbo pa jo samo dobro ohladimo.

Osnova iz piškotov in masla je prijetno hrustljava, na njej pa je nežna kremna plast z osvežilnim okusom limone. Sladica je dovolj lahka za topel poletni dan, hkrati pa s svojo kremasto teksturo poskrbi za tisti pravi občutek razvajanja. Najbolje je, da jo pripravimo že nekaj ur prej oziroma dan pred postrežbo, da se krema dobro strdi in se okusi povežejo. Recept je TUKAJ.

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Pet receptov, s katerimi je vikend skoraj že načrtovan

Če pogledamo celoten izbor, smo z enim seznamom pravzaprav pokrili cel vikend:

- Zajtrk: pečena ovsena kaša z breskvami, ki jo lahko jemo dva dni,

- Sobotno kosilo: testenine z mesnimi kroglicami v kremni omaki,

- Nedeljsko kosilo: piščanec z rižem in zelenjavo iz pečice,

- Večerja: hitri pica toasti iz pečice,

- Sladica: kremna limonina pita brez peke.

In prav to je čar tega izbora: recepti niso zapleteni, jedilnik pa je dovolj raznolik, da se vam ves vikend ni treba ukvarjati z vprašanjem: "Kaj bomo pa danes jedli?"

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