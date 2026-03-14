Rižota s piščancem, papriko in paradižnikom
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo

Če iščete ideje za enostavno kosilo brez dolge priprave in veliko pomivanja, so jedi iz ene posode odlična rešitev. Zbrali smo pet preprostih receptov, pri katerih vse pripravite v eni ponvi, pekaču ali posodi, rezultat pa je okusno in nasitno kosilo.

M.J.
14. 03. 2026 04.00

V vsakdanjem tempu pogosto nimamo veliko časa za kuhanje, še manj pa za pomivanje velikega kupa posode. Prav zato so jedi iz ene ponve, posode ali pekača postale izjemno priljubljene – priprava je preprosta, sestavine se lepo povežejo, kuhinja pa ostane precej bolj urejena.

15-minutno kosilo iz ene ponve
Takšne jedi so odlična izbira za okusno domače kosilo, saj lahko v eni posodi združimo testenine, riž, zelenjavo, meso ali sir ter v kratkem času pripravimo uravnotežen obrok. V nadaljevanju predstavljamo pet odličnih idej, ki dokazujejo, da lahko z malo truda in eno samo posodo pripravite okusno kosilo za vso družino.

Piščanec z mladim krompirjem in šparglji
Piščanec z mladim krompirjem in šparglji FOTO: Su.S.

Piščanec z mladim krompirjem in šparglji iz pečice

Jed, ki jo boste pripravili na enem pekaču in brez pretiranega truda. Kombinacijo krompirja, piščančjih beder v okusni marinadi in špargljev lepo dopolnjujeta preliv iz olivnega olja in feta sir. Recept je TUKAJ

Losos v kremni špinačni omaki s tagliatellami
Losos v kremni špinačni omaki s tagliatellami FOTO: Adobe Stock

Losos v kremni špinačni omaki z rezanci

Super obrok iz ene ponve s popolnoma pečenim lososom v kremasti omaki s špinačo. Razkošno in okusno hkrati, to je odlična jed, ki jo pripravite v samo pol ure. Recept je TUKAJ

Krompirjeva enolončnica z mleti mesom
Krompirjeva enolončnica z mleti mesom FOTO: Adobe Stock

Enolončnica iz mletega mesa in krompirja

Zelo okusna jed, za katero potrebujete samo en lonec in nekaj preprostih, vsakdanjih sestavin. Jed izvira iz Turčije, kjer jed velja za eno najbolj priljubljenih domačih jedi. Recept je TUKAJ

Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica
Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica FOTO: Sanja Sirk

Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica

Imate radi sirnico oziroma sirovo pito in se bojite, da vam ne bo uspela, če jo poskusite sami narediti? Ta recept je kot nalašč za vse kuharje, ki niso dovolj spretni in samozavestni, primerna pa je tudi za vse tiste, ki vam velikokrat primanjkuje časa. Recept je hiter, poceni in preprost, okus sirnice pa je vrhunski, zato bo večkrat na vaši mizi. Recept je TUKAJ

Rižota s piščancem in zelenjavo
Rižota s piščancem in zelenjavo FOTO: Profimedia

Rižota s piščancem in zelenjavo

Jed je primerna za vse letne čase in odlična izbira za dni, ko bi si radi na hitro nekaj dobrega skuhali. Zraven se prileže skeda solate. Recept je TUKAJ

