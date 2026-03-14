5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo

V vsakdanjem tempu pogosto nimamo veliko časa za kuhanje, še manj pa za pomivanje velikega kupa posode. Prav zato so jedi iz ene ponve, posode ali pekača postale izjemno priljubljene – priprava je preprosta, sestavine se lepo povežejo, kuhinja pa ostane precej bolj urejena.
Takšne jedi so odlična izbira za okusno domače kosilo, saj lahko v eni posodi združimo testenine, riž, zelenjavo, meso ali sir ter v kratkem času pripravimo uravnotežen obrok. V nadaljevanju predstavljamo pet odličnih idej, ki dokazujejo, da lahko z malo truda in eno samo posodo pripravite okusno kosilo za vso družino.
Piščanec z mladim krompirjem in šparglji iz pečice
Jed, ki jo boste pripravili na enem pekaču in brez pretiranega truda. Kombinacijo krompirja, piščančjih beder v okusni marinadi in špargljev lepo dopolnjujeta preliv iz olivnega olja in feta sir. Recept je TUKAJ.
Losos v kremni špinačni omaki z rezanci
Super obrok iz ene ponve s popolnoma pečenim lososom v kremasti omaki s špinačo. Razkošno in okusno hkrati, to je odlična jed, ki jo pripravite v samo pol ure. Recept je TUKAJ.
Enolončnica iz mletega mesa in krompirja
Zelo okusna jed, za katero potrebujete samo en lonec in nekaj preprostih, vsakdanjih sestavin. Jed izvira iz Turčije, kjer jed velja za eno najbolj priljubljenih domačih jedi. Recept je TUKAJ.
Gibanica na hitro ali zmečkana sirnica
Imate radi sirnico oziroma sirovo pito in se bojite, da vam ne bo uspela, če jo poskusite sami narediti? Ta recept je kot nalašč za vse kuharje, ki niso dovolj spretni in samozavestni, primerna pa je tudi za vse tiste, ki vam velikokrat primanjkuje časa. Recept je hiter, poceni in preprost, okus sirnice pa je vrhunski, zato bo večkrat na vaši mizi. Recept je TUKAJ.
Rižota s piščancem in zelenjavo
Jed je primerna za vse letne čase in odlična izbira za dni, ko bi si radi na hitro nekaj dobrega skuhali. Zraven se prileže skeda solate. Recept je TUKAJ.