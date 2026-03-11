5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo

Pomlad prinaša sezono špargljev, ki so zaradi svoje nežne arome in hitre priprave nepogrešljiva sestavina številnih jedi. Odlični so v preprostih kosilih, saj jih lahko pripravimo v le nekaj minutah, hkrati pa se dobro podajo k različnim sestavinam – od jajc, testenin in riža do piščanca ali sveže zelenjave.
Če iščete ideje za hitro, lahkotno in okusno kosilo, so šparglji odlična izbira. V nadaljevanju predstavljamo pet preprostih jedi, ki dokazujejo, da lahko iz te sezonske sestavine hitro pripravite raznolike in zelo okusne obroke.
Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem
Kremaste pesto testenine so odlična ideja za enostavno kosilo. Jed je pripravljena v manj kot pol ure ter polna sočnega piščanca in nežnih špargljev. Recept je TUKAJ.
Pomladna fritata iz pečice
Mamljiva kombinacija jajc, feta sira in pomladnih dobrot, hkrati pa super ideja za lahko kosilo (ali večerjo). Hitro, imenitno in nasitno. Recept je TUKAJ.
Pomladna skleda s šparglji
Brezmesni obrok, ki ga morate uvrstiti na pomladni jedilnik, saj je prepoln okusnih in zdravih dobrot. Je nasiten, a hkrati osvežilen, za kar poskrbi odličen preliv. Recept je TUKAJ.
Hitri zavitki s šparglji in pršutom
Odlična ideja za preprosto in okusno kosilo, pripravljeno v zelo kratkem času. Hrustljavo listnato testo, slani pršut in nežni šparglji ustvarijo odlično kombinacijo okusov, ki jo lahko pripravite skoraj brez truda. Najbolje jih je postreči še tople, ob veliki skledi sveže solate, ki lepo dopolni to hitro in nasitno jed. Recept je TUKAJ.
Skutini njoki s šparglji
Hitro pripravljeni skutini njoki oziroma njoki za lenobe, v družbi špargljev, mlade čebulice in pancete. Pomladni recept, ki se ga vsekakor splača preizkusiti. Ogledate si ga lahko TUKAJ.