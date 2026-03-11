okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Peresniki s šparglji in sirom
Kaj skuhati

5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo

Šparglji so ena najbolj priljubljenih spomladanskih sestavin, saj navdušujejo s svežim okusom in hitro pripravo. Zbrali smo pet preprostih idej, kako jih vključiti v hitro kosilo – od testenin in rižot do lahkih zelenjavnih jedi.

M.J.
11. 03. 2026 04.00

Pomlad prinaša sezono špargljev, ki so zaradi svoje nežne arome in hitre priprave nepogrešljiva sestavina številnih jedi. Odlični so v preprostih kosilih, saj jih lahko pripravimo v le nekaj minutah, hkrati pa se dobro podajo k različnim sestavinam – od jajc, testenin in riža do piščanca ali sveže zelenjave.

Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Preberi še Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip

Če iščete ideje za hitro, lahkotno in okusno kosilo, so šparglji odlična izbira. V nadaljevanju predstavljamo pet preprostih jedi, ki dokazujejo, da lahko iz te sezonske sestavine hitro pripravite raznolike in zelo okusne obroke.

Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem
Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem FOTO: Adobe Stock

Testenine v kremni omaki s šparglji in piščancem

Kremaste pesto testenine so odlična ideja za enostavno kosilo. Jed je pripravljena v manj kot pol ure ter polna sočnega piščanca in nežnih špargljev. Recept je TUKAJ.

Pomladna fritata iz pečice
Pomladna fritata iz pečice FOTO: Su.S.

Pomladna fritata iz pečice

Mamljiva kombinacija jajc, feta sira in pomladnih dobrot, hkrati pa super ideja za lahko kosilo (ali večerjo). Hitro, imenitno in nasitno. Recept je TUKAJ.

Pomladna skleda s šparglji
Pomladna skleda s šparglji FOTO: Su.S.

Pomladna skleda s šparglji

Brezmesni obrok, ki ga morate uvrstiti na pomladni jedilnik, saj je prepoln okusnih in zdravih dobrot. Je nasiten, a hkrati osvežilen, za kar poskrbi odličen preliv. Recept je TUKAJ.

Zavitki iz listnatega testa s šparglji in pršutom
Zavitki iz listnatega testa s šparglji in pršutom FOTO: Su.S.

Hitri zavitki s šparglji in pršutom

Odlična ideja za preprosto in okusno kosilo, pripravljeno v zelo kratkem času. Hrustljavo listnato testo, slani pršut in nežni šparglji ustvarijo odlično kombinacijo okusov, ki jo lahko pripravite skoraj brez truda. Najbolje jih je postreči še tople, ob veliki skledi sveže solate, ki lepo dopolni to hitro in nasitno jed. Recept je TUKAJ.

Skutini njoki s šparglji
Skutini njoki s šparglji FOTO: Su.S.

Skutini njoki s šparglji

Hitro pripravljeni skutini njoki oziroma njoki za lenobe, v družbi špargljev, mlade čebulice in pancete. Pomladni recept, ki se ga vsekakor splača preizkusiti. Ogledate si ga lahko TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Frtalja s šparglji po receptu gospodinj iz slovenske Istre
Preberi še Frtalja s šparglji po receptu gospodinj iz slovenske Istre
Slastne dobrote s šparglji
Preberi še Slastne dobrote s šparglji
Ideje, kako pripraviti regrat, da ni vedno v solati
Preberi še Ideje, kako pripraviti regrat, da ni vedno v solati
šparglji hitro kosilo recepti s šparglji spomladanske jedi sezonske sestavine jedi s šparglji testenine s šparglji šparglji z jajci
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan