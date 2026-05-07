Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah

Dolgi delovniki, promet in številne obveznosti hitro poskrbijo, da smo ob prihodu domov čisto izmučeni in brez energije in se nam enostavno ne 'ljubi nič početi', še zlasti kuhati. Namesto da bi posegli po nezdravih prigrizkih ali naročili hrano, obstaja boljša rešitev. Hitri, enostavni recepti, ki jih lahko pripravite v 20 minutah ali manj, so idealni za vse, ki si želite topel domač obrok brez zapletov.
Ključ je v pametni izbiri sestavin, preprostih tehnikah in nekaj dobrih idejah, ki jih lahko prilagodite glede na to, kaj imate že v hladilniku. V nadaljevanju vas čaka 5 receptov, ki dokazujejo, da hitro kuhanje ne pomeni kompromisa pri okusu – ravno nasprotno.
Tortelini s šunko in smetano
Za pripravo potrebujete samo nekaj vsakdanjih sestavin, kar se tiče priloge, pa zadostuje že velika skleda solate, ki bo krepek obrok prijetno osvežila. Recept je TUKAJ.
Topli sendvič s tuno
Vsake toliko časa se je treba tudi malce razvajati, in ko za to ne bi radi porabili veliko časa, je topli sendvič odlična izbira. Še zlasti, če vsebuje tuno, koruzo in veliko stopljenega sira. Odličen je tudi v kombinaciji s kakšno kremno zelenjavno juho. Recept je TUKAJ.
Tajski curry s kozicami
Hitro pripravljena jed, ki navduši z božanskim okusom. Postrezite jo s kuhanim rižem ali čapatiji in uživajte v pristnih azijskih okusih. Recept je TUKAJ.
Piščančji medaljoni v smetanovi omaki
Sočni in mehki medaljoni v kremni smetanovi omaki so priljubljeno kosilo za vse generacije. Za hitro in enostavno prilogo zraven postrezite njoke, široke rezance, krokete ali riž. Recept je TUKAJ.
Pečen fižol s feto
Hitro pripravljeno kosilo ali večerja brez mesa, ki jo lahko zmažete in pomažete s svežim kruhom. Recept je TUKAJ.