5 hitrih pomladnih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali

Pomlad je čas lahkotnejših, svežih jedi in hitre priprave – še posebej v dneh, ko si želimo preživeti več časa zunaj kot za štedilnikom. Prav zato so jedi iz ene ponve popolna rešitev: manj posode, manj kompliciranja in več okusa na krožniku.

V tem članku smo zbrali pet idej za hitra pomladna kosila, ki združujejo sezonske sestavine, preprosto pripravo in odličen rezultat. Od zelenjavnih kombinacij do mesnih različic – vsaka jed je zasnovana tako, da jo pripravite brez stresa in v kratkem času. To so recepti, ki jih boste z veseljem ponavljali, saj so ravno prav nasitni, sveži in prilagojeni hitremu tempu vsakdana.

Fritata s šparglji in feto

Fritata je ena tistih jedi, s katerimi nimamo veliko dela, a se to prav nič ne pozna na okusu. Skupaj s skledo solate predstavlja odlično idejo za okusen in lahek obrok. V kolikor pri roki nimate fete, jo lahko mirne duše nadomestite s kakšnim drugim sirom (parmezan, mocarela, grojer ipd.). Recept je TUKAJ.

Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve

Sočne testenine z bučkami in hrustljavimi pinjolami so popolna izbira za hitro in lahkotno kosilo. Pripravljene v eni ponvi, z malo sestavinami in veliko okusa. Idealne za dni, ko si želite nekaj dobrega brez dolgotrajnega kuhanja. Recept je TUKAJ.

Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo

Njoki s piščancem v bogati smetanovi omaki, ki jo s prijetno kislino uravnotežijo sušeni paradižniki, hrustljavost in svežino pa doda špinača. Slasten obrok, ki ga boste pripravili zelo hitro, še zlasti, če imate v hladilniku ali zamrzovalniku zavoj njokov. Recept je TUKAJ.

Pečena jajca po florentinsko

Jajca po florentinsko so tako dobra in hitro pripravljena, da se bodo zagotovo večkrat znašla na vašem jedilniku. Privoščite si jih lahko za zajtrk, brunch ali kosilo, zraven pa ne pozabite na kos ali dva kruha, saj boste ponev in krožnike z užitkom pomazali do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.

Losos v smetanovi omaki z grahom

Popolna izbira za hitro, a nekoliko bolj razvajajoče kosilo, ki združuje bogat okus ribe in svežino zelenjave, vse skupaj pa poveže svilnata omaka, ki navduši na prvi grižljaj. Idealna jed za dni, ko si želite nekaj posebnega brez veliko truda. Recept je TUKAJ.