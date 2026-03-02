okusno.je
Njoki v kremni omaki
Kaj skuhati

3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)

Ko dan prehitro mine in je časa za kuhanje bore malo, to še ne pomeni, da moramo poseči po dostavi. Zbrali smo tri hitra kosila, ki so pripravljena prej, kot bi prispel dostavljalec – z minimalno pripravo, malo rezanja in zgolj nekaj sestavin.

M.J.
02. 03. 2026 04.00

Vsi poznamo dneve, ko je urnik poln obveznosti, želodec pa ne pozna izgovorov. Takrat je najlažje naročiti hrano, a pogosto lahko v enakem času pripravimo nekaj domačega, svežega in občutno okusnejšega. Ključ je v pametni izbiri sestavin in receptih, ki ne zahtevajo dolge priprave ali zapletenih postopkov.

V nadaljevanju vas čakajo tri ideje za kosilo, ki združujejo preprostost in poln okus: kremasti njoki z lososom, lahkoten kuskus s piščancem in bučkami ter aromatični fuži s panceto in tartufato. Vsaka jed je pripravljena hitro, z malo sestavinami in brez kuhinjskega kaosa.

Njoki v kremni omaki z lososom
Njoki v kremni omaki z lososom FOTO: Sanja Sirk

Njoki v kremni omaki z lososom

Mehki njoki se skuhajo v nekaj minutah, medtem ko v ponvi že nastaja preprosta kremna omaka s paradižniki in koščki lososa. Ščepec soli, sveže mleti poper, koper in po želji nekaj limonine lupinice ustvarijo bogato, a uravnoteženo jed. To je kosilo, ki deluje prefinjeno, a je pripravljeno v manj kot 30 minutah – z eno samo ponvijo. Recept je TUKAJ.

Kuskus z bučkami in piščancem
Kuskus z bučkami in piščancem FOTO: Profimedia

Kuskus z bučkami in piščancem

Kuskus je ena najhitrejših prilog, saj ga preprosto prelijemo z vrelo tekočino in pustimo nekaj minut. Medtem na hitro popečemo koščke piščanca in tanke rezine bučk. Vse skupaj zmešamo ter za okus dodamo malo limoninega soka ali zelišč – in že imamo lahkotno, a nasitno kosilo, ki zahteva minimalno pripravo in skoraj nič pomivanja. Recept je TUKAJ.

Fuži s panceto in tartufato
Fuži s panceto in tartufato FOTO: Shutterstock

Fuži s panceto in tartufato

Ko želimo nekaj izrazitega okusa brez zapletenega kuhanja, so testenine vedno prava izbira. Fuže (ali kakšne druge testenine) skuhamo, medtem pa na hitro popečemo panceto. Dodamo tartufato, smetano in po želji tudi malo škrobne vode od kuhanja, da nastane svilnata omaka, v katero na koncu vmešamo še kuhane testenine. Jed je aromatična, bogata in pripravljena v času, ko bi še izbirali, kaj naročiti. Recept je TUKAJ.

