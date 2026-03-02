3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)

Vsi poznamo dneve, ko je urnik poln obveznosti, želodec pa ne pozna izgovorov. Takrat je najlažje naročiti hrano, a pogosto lahko v enakem času pripravimo nekaj domačega, svežega in občutno okusnejšega. Ključ je v pametni izbiri sestavin in receptih, ki ne zahtevajo dolge priprave ali zapletenih postopkov.
V nadaljevanju vas čakajo tri ideje za kosilo, ki združujejo preprostost in poln okus: kremasti njoki z lososom, lahkoten kuskus s piščancem in bučkami ter aromatični fuži s panceto in tartufato. Vsaka jed je pripravljena hitro, z malo sestavinami in brez kuhinjskega kaosa.
Njoki v kremni omaki z lososom
Mehki njoki se skuhajo v nekaj minutah, medtem ko v ponvi že nastaja preprosta kremna omaka s paradižniki in koščki lososa. Ščepec soli, sveže mleti poper, koper in po želji nekaj limonine lupinice ustvarijo bogato, a uravnoteženo jed. To je kosilo, ki deluje prefinjeno, a je pripravljeno v manj kot 30 minutah – z eno samo ponvijo. Recept je TUKAJ.
Kuskus z bučkami in piščancem
Kuskus je ena najhitrejših prilog, saj ga preprosto prelijemo z vrelo tekočino in pustimo nekaj minut. Medtem na hitro popečemo koščke piščanca in tanke rezine bučk. Vse skupaj zmešamo ter za okus dodamo malo limoninega soka ali zelišč – in že imamo lahkotno, a nasitno kosilo, ki zahteva minimalno pripravo in skoraj nič pomivanja. Recept je TUKAJ.
Fuži s panceto in tartufato
Ko želimo nekaj izrazitega okusa brez zapletenega kuhanja, so testenine vedno prava izbira. Fuže (ali kakšne druge testenine) skuhamo, medtem pa na hitro popečemo panceto. Dodamo tartufato, smetano in po želji tudi malo škrobne vode od kuhanja, da nastane svilnata omaka, v katero na koncu vmešamo še kuhane testenine. Jed je aromatična, bogata in pripravljena v času, ko bi še izbirali, kaj naročiti. Recept je TUKAJ.