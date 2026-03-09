15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve

Hitri recepti so v sodobni kuhinji vedno dobrodošli, še posebej takšni, ki zahtevajo malo sestavin in še manj pomivanja. Prav zato so jedi iz ene ponve ali lonca postale pravi hit – vse pripravimo v isti posodi, okusi pa se med kuhanjem lepo povežejo.

Te testenine s smetano in sušenimi paradižniki so popoln primer takšnega kosila. Kremasta omaka, rahlo sladkasti sušeni paradižniki, italijanske začimbe in al dente testenine ustvarijo preprosto, a zelo okusno kombinacijo, ki je na mizi v približno 15 minutah. Jed je odlična izbira za hitro kosilo med tednom, hkrati pa dovolj bogata, da navduši tudi ob sproščenem večernem obroku.

Ko primanjkuje časa, a si vseeno želimo okusnega kosila, so testenine iz ene ponve odlična rešitev.

Sestavine: - 2 žlici oljčnega olja - 200 g špagetov - 1 žlička italijanske mešanice začimb - 50 g sušenih paradižnikov - 480 ml piščančje ali zelenjavne jušne osnove (lahko tudi vroča voda, v kateri raztopimo pol jušne kocke) - 120 ml sladke smetane - 2 žlici kremnega sira (lahko tudi maskarpone) - 2 žlici naribanega parmezana - nasekljana sveža bazilika (po želji)

Postopek priprave: V večjo ponev vlijemo oljčno olje ter dodamo špagete, ki jih v primeru, da imamo manjšo ponev, prelomimo na pol. Potrosimo z začimbami in na kocke narezanimi sušenimi paradižniki. Sestavine v ponvi zalijemo z jušno osnovo. Ponev pokrijemo s pokrovko in jo pristavimo na kuhalnik. Vsebino na zmernem ognju kuhamo 5 minut. Odstranimo pokrov in v ponev dodamo smetano, kremni sir in parmezan. Sestavine premešamo in pustimo, da se testenine odkrito skuhajo do stopnje "al dente" (da so še čvrste na ugriz). Špagete med kuhanjem večkrat dobro premešamo. Ko so testenine pripravljene, jih po potrebi dodatno začinimo, nato pa jih serviramo na krožnike in potrosimo s parmezanom. Za piko na i lahko dodamo tudi še malo nasekljane sveže bazilike.

Nasveti za popoln uspeh jedi

- Ogenj naj bo srednje močan. Če je temperatura previsoka, bo jušna osnova izhlapela, še preden se bodo testenine do konca skuhale. - Uporabite sušene paradižnike v olju. So bolj aromatični kot suhi, olje pa omaki doda dodatno polnost okusa. - Če špageti ne gredo v ponev, jih prelomite na pol. Pomembno je, da so med kuhanjem potopljeni v tekočini, da se skuhajo enakomerno. - Po dodatku smetane testenine pogosto premešajte. Tako preprečite, da bi se špageti sprijeli, hkrati pa se omaka lepo poveže in zgosti. - Če tekočina prehitro povre, dodajte še malo jušne osnove ali vode. Testenine potrebujejo dovolj tekočine, da se lahko do konca skuhajo. - Uporabite širšo, globljo ponev. Tako imajo špageti dovolj prostora, da se lahko enakomerno kuhajo v eni plasti.