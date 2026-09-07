Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili

Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo posebnega recepta, ampak samo nekoliko drugačno kombinacijo sestavin, ki jih že imamo doma. Prav takšne jedi so lahko najbolj uporabne – ni treba v trgovino po deset različnih sestavin, dovolj je le malo domišljije. Tokrat smo zato izbrali kombinacije, ki jih morda ne pripravljate pogosto, vendar se njihovi okusi odlično dopolnjujejo. Nekatere so zelo preproste, druge nekoliko bolj nenavadne, vse pa so primerne za hitra domača kosila.

1. Krompir + jajca + jogurtov česnov preliv

Kuhan ali pečen krompir lahko hitro spremenimo v zanimivo kosilo. Dodamo mu mehko kuhana ali pečena jajca, vse skupaj pa prelijemo z gostim grškim jogurtom, ki smo ga zmešali s česnom, soljo in poprom. Na vrh dodamo še svež peteršilj ali drobnjak. Če želimo bolj konkreten obrok, lahko dodamo še nekaj popečene pancete.

icon-expand Ko si želite kosilo ali večerjo pripraviti vnaprej, je testeninska solata odlična izbira. FOTO: Shutterstock

2. Testenine + tuna + koruza + kisle kumarice

Če imate doma testenine, tuno iz pločevinke in nekaj dodatkov iz hladilnika, je kosilo praktično že pripravljeno. Kuhanim testeninam dodamo tuno, koruzo in drobno narezane kisle kumarice, vse skupaj pa povežemo z grškim jogurtom. Za svežino dodamo malo limoninega soka in svež peteršilj. To je lahko hladna testeninska solata, ki jo pripravimo vnaprej, ali pa jo postrežemo takoj.

3. Bučke + jajca + feta + kruh

Bučke niso dobre samo kot priloga. Narežemo jih na tanke rezine ali kolobarje, ki jih na hitro popečemo, nato pa čeznje prelijemo razžvrkljana jajca in dodamo nadrobljeno feto. Ko se jajca spečejo, dobimo nekaj med fritato in omleto, ki jo lahko postrežemo s kosom hrustljavega kruha. Preprosto, poceni in odlično za dni, ko hladilnik ni ravno poln.

4. Čičerika + paradižnik + jajce + feta

Čičerika iz pločevinke je ena najbolj uporabnih sestavin za hitro kosilo. Popražimo jo s čebulo in česnom, dodamo paradižnik ter začimbe, na koncu pa v omako ubijemo še nekaj jajc. Na vrh nadrobimo feto in postrežemo s kruhom. Če bi namesto jajc raje nekaj bolj mesnega, lahko jedi dodate klobaso. Recept je TUKAJ.

icon-expand Čičerika iz pločevinke je ena najbolj uporabnih sestavin za hitro kosilo. FOTO: Shutterstock

5. Riž + pečena paprika + mocarela

Ostanki kuhanega riža so odlična osnova za hitro kosilo. Zmešamo ga s pečeno papriko, češnjevimi paradižniki in mocarelo, dodamo oljčno olje, baziliko in malo balzamičnega kisa. Jed lahko postrežemo hladno kot solato ali pa jo za nekaj minut postavimo v pečico, da se mocarela stopi. Odlična ideja tudi za porabo ostankov riža od prejšnjega dne.

6. Tortilja + krompir + sir + jajce

Tortilja lahko postane veliko več kot samo zavitek. Na ponev položimo tortiljo, dodamo na kocke narezan pečen krompir, nariban sir in jajce, nato pa prepognemo in popečemo z obeh strani. Rezultat je hrustljav zunaj in mehak znotraj. Zraven ponudimo jogurtovo omako ali salso, po želji pa dodamo še papriko, mlado čebulo ali nekaj rezin avokada.

7. Piščanec + breskev + feta

To je kombinacija za vse, ki radi združujejo sladke in slane okuse. Piščančje fileje popečemo, nato pa jih postrežemo z rezinami svežih ali popečenih breskev, nadrobljeno feto in pestjo rukole. Dodamo še preprost preliv iz oljčnega olja, limoninega soka in malo medu. Sočna breskev lepo osveži piščanca, feta pa doda slanost in kremasto teksturo.

8. Fižol + paradižnik + kruh + jajce

Če imate doma pločevinko fižola, nekaj paradižnika in jajca, lahko pripravite zelo nasitno kosilo. Fižol skupaj s čebulo, česnom in paradižnikom nekaj minut kuhamo, nato pa v omako dodamo jajca. Ko se beljak strdi, je jed pripravljena. Postrežemo jo s popečenim kruhom, ki ga pomakamo v bogato paradižnikovo omako.

icon-expand Njoki se odlično ujamejo s številnimi sestavinami. FOTO: Shutterstock

9. Njoki + bučke + panceta + smetana

Njoki so odlični tudi takrat, ko se želimo izogniti klasični paradižnikovi omaki. Na ponvi popečemo panceto in bučke, dodamo njoke ter jih skupaj popečemo. Na koncu prilijemo malo sladke smetane in dodamo parmezan. Dobimo kremasto kosilo iz ene ponve, pripravljeno v približno 20 minutah.

10. Pečena paprika + tuna + krompir

Za konec še kombinacija, ki je nekoliko bolj nenavadna, vendar zelo uporabna. Kuhan krompir narežemo na večje kose in ga zmešamo s tuno, pečeno papriko, rdečo čebulo in peteršiljem. Dodamo oljčno olje in malo limoninega soka. Postrežemo lahko hladno ali mlačno, zraven pa ponudimo kos dobrega kruha.

Včasih potrebujemo samo eno novo idejo

Ko zmanjka idej za kosilo, ni treba vedno iskati novega recepta. Pogosto je dovolj, da sestavine, ki jih že dobro poznamo, združimo na nekoliko drugačen način. Krompir z jajcem, tuna s kislimi kumaricami, piščanec z breskvami ali čičerika z jajcem so kombinacije, ki morda niso prve, na katere pomislimo, a prav zato lahko prijetno presenetijo. In najboljše pri vsem? Večino teh jedi lahko prilagodite temu, kar imate trenutno v hladilniku. Če manjka ena sestavina, jo preprosto zamenjajte z drugo in ustvarite svojo različico.