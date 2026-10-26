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Kaj skuhati

Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni

Krompirjeve počitnice so čas za druženje in uživanje v kulinaričnih dobrotah ter toplini doma. Medtem ko se zunaj mrači, se v domačih kuhinjah pripravljajo okusne jedi, ki nas spominjajo na tradicijo in domačnost. Predstavljamo vam 10 priljubljenih družinskih jedi, od preprostih enolončnic do toplih sladic, ki nas povezujejo in ogrevajo.

M.J.
26. 10. 2026 13.00
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Vratovina v čebulni omaki
Vratovina v čebulni omaki FOTO: Adobe Stock

Zrezki v čebulni omaki

Ko je govora o okusnem družinskem kosilu, zagotovo ne morete zgrešiti z mehkimi zrezki v bogati čebulni omaki, ki jih lahko postrežete s pire krompirjem ali katerokoli drugo, vam najljubšo prilogo. Uporabite lahko različne vrste mesa, od kotletov in vratovine pa vse do telečjih ali govejih zrezkov. Vse recepte si lahko ogledate TUKAJ

Jabolčna pita naših babic
Jabolčna pita naših babic FOTO: Su.S.

Jabolčna pita naših babic

Med vsemi jabolčnimi sladicami, s katerimi so nas razvajale naše babice, si prav posebno mesto zasluži jabolčna pita iz pekača. Sladica je hkrati krhka in sočna ter se kar stopi v ustih, najboljša pa je s skodelico toplega napitka.  Recept je TUKAJ

Bučna kremna juha
Bučna kremna juha FOTO: iStock

Kremna bučna juha

Okusna juha, ki preseneti in navduši vsakogar, tako z odličnim okusom kot tudi s čudovito, živo oranžno barvo. Priprava je čisto enostavna, uporabite pa lahko hokaido, masleno ali muškatno bučo. Recept je TUKAJ

Segedin golaž
Segedin golaž FOTO: Profimedia

Segedin golaž

Ko je govora o priljubljenih počitniških jedeh, ki jih je vedno tudi priporočljivo skuhati na zalogo, je na prvem mestu zagotovo segedin golaž, saj zanj velja, da je z vsakim pogrevanjem še boljši. Večinoma je narejen iz svinjskega mesa in kislega zelja, za njegovo čudovito barvo pa poskrbi dodatek mlete paprike. Recept za pripravo dobrega segedin golaža najdete TUKAJ

Klasična pizza
Klasična pizza FOTO: Sanja Sirk

Klasična pica iz pekača

Marsikdo še vedno prisega na dobro domačo pico, pripravljeno v velikem pekaču od pečice. Tako debelo, sočno in bogato obloženo. Recept je TUKAJ

Ričet s prekajenim mesom
Ričet s prekajenim mesom FOTO: Thinkstock

Ričet

Preprosta kmečka enolončnica, ki se še posebej prileže v hladnejših mesecih. Ker vsebuje veliko ješprenja in zelenjave, velja za zdravo jed, ki nas nasiti in okrepča. Recept za ričet z mesom najdete TUKAJ, za ričet brez mesa pa TUKAJ

Makaronovo meso
Makaronovo meso FOTO: Su.S.

Mkaronovo meso ali makaronflajš

Preprosta jed, ki jo imajo zelo radi tudi otroci. Njena priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Recept je TUKAJ

Ameriške palačinke
Ameriške palačinke FOTO: Shutterstock

Ameriške palačinke

Debele ameriške palačinke v kombinaciji z nešteto prelivi in svežim sadjem vam bodo zagotovo polepšale dan.  Priprava je hitra in preprosta, puhastih palačink pa se bodo zagotovo razveselili vaši najmlajši. Recept je TUKAJ

Štefani pečenka
Štefani pečenka FOTO: Shutterstock

Štefani pečenka

Sočna in okusna mesna štruca z jajcem zaradi svojega videza deluje prav veličastno. A za njeno pripravo ni potrebnega veliko kulinaričnega znanja, saj gre v bistvu samo za lepo oblikovano začinjeno mleto meso z dodatkom kuhanih jajc. Recept je TUKAJ.

Buhtlji
Buhtlji FOTO: Sanja Sirk

Buhtlji

Rahli in penasti buhteljni so kot ustvarjeni, da si jih privoščimo s skodelico toplega napitka. Nadevate jih lahko s poljubno marmelado ali lešnikovim namazom. Recept je TUKAJ.  

Kaj skuhati?
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