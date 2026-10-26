Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni

Zrezki v čebulni omaki
Ko je govora o okusnem družinskem kosilu, zagotovo ne morete zgrešiti z mehkimi zrezki v bogati čebulni omaki, ki jih lahko postrežete s pire krompirjem ali katerokoli drugo, vam najljubšo prilogo. Uporabite lahko različne vrste mesa, od kotletov in vratovine pa vse do telečjih ali govejih zrezkov. Vse recepte si lahko ogledate TUKAJ.
Jabolčna pita naših babic
Med vsemi jabolčnimi sladicami, s katerimi so nas razvajale naše babice, si prav posebno mesto zasluži jabolčna pita iz pekača. Sladica je hkrati krhka in sočna ter se kar stopi v ustih, najboljša pa je s skodelico toplega napitka. Recept je TUKAJ.
Kremna bučna juha
Okusna juha, ki preseneti in navduši vsakogar, tako z odličnim okusom kot tudi s čudovito, živo oranžno barvo. Priprava je čisto enostavna, uporabite pa lahko hokaido, masleno ali muškatno bučo. Recept je TUKAJ.
Segedin golaž
Ko je govora o priljubljenih počitniških jedeh, ki jih je vedno tudi priporočljivo skuhati na zalogo, je na prvem mestu zagotovo segedin golaž, saj zanj velja, da je z vsakim pogrevanjem še boljši. Večinoma je narejen iz svinjskega mesa in kislega zelja, za njegovo čudovito barvo pa poskrbi dodatek mlete paprike. Recept za pripravo dobrega segedin golaža najdete TUKAJ.
Klasična pica iz pekača
Marsikdo še vedno prisega na dobro domačo pico, pripravljeno v velikem pekaču od pečice. Tako debelo, sočno in bogato obloženo. Recept je TUKAJ.
Ričet
Preprosta kmečka enolončnica, ki se še posebej prileže v hladnejših mesecih. Ker vsebuje veliko ješprenja in zelenjave, velja za zdravo jed, ki nas nasiti in okrepča. Recept za ričet z mesom najdete TUKAJ, za ričet brez mesa pa TUKAJ.
Mkaronovo meso ali makaronflajš
Preprosta jed, ki jo imajo zelo radi tudi otroci. Njena priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Recept je TUKAJ.
Ameriške palačinke
Debele ameriške palačinke v kombinaciji z nešteto prelivi in svežim sadjem vam bodo zagotovo polepšale dan. Priprava je hitra in preprosta, puhastih palačink pa se bodo zagotovo razveselili vaši najmlajši. Recept je TUKAJ.
Štefani pečenka
Sočna in okusna mesna štruca z jajcem zaradi svojega videza deluje prav veličastno. A za njeno pripravo ni potrebnega veliko kulinaričnega znanja, saj gre v bistvu samo za lepo oblikovano začinjeno mleto meso z dodatkom kuhanih jajc. Recept je TUKAJ.
Buhtlji
Rahli in penasti buhteljni so kot ustvarjeni, da si jih privoščimo s skodelico toplega napitka. Nadevate jih lahko s poljubno marmelado ali lešnikovim namazom. Recept je TUKAJ.