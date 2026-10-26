Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni

icon-expand Vratovina v čebulni omaki FOTO: Adobe Stock

Zrezki v čebulni omaki

Ko je govora o okusnem družinskem kosilu, zagotovo ne morete zgrešiti z mehkimi zrezki v bogati čebulni omaki, ki jih lahko postrežete s pire krompirjem ali katerokoli drugo, vam najljubšo prilogo. Uporabite lahko različne vrste mesa, od kotletov in vratovine pa vse do telečjih ali govejih zrezkov. Vse recepte si lahko ogledate TUKAJ.

icon-expand Jabolčna pita naših babic FOTO: Su.S.

Jabolčna pita naših babic

Med vsemi jabolčnimi sladicami, s katerimi so nas razvajale naše babice, si prav posebno mesto zasluži jabolčna pita iz pekača. Sladica je hkrati krhka in sočna ter se kar stopi v ustih, najboljša pa je s skodelico toplega napitka. Recept je TUKAJ.

icon-expand Bučna kremna juha FOTO: iStock

Kremna bučna juha

Okusna juha, ki preseneti in navduši vsakogar, tako z odličnim okusom kot tudi s čudovito, živo oranžno barvo. Priprava je čisto enostavna, uporabite pa lahko hokaido, masleno ali muškatno bučo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Segedin golaž FOTO: Profimedia

Segedin golaž

Ko je govora o priljubljenih počitniških jedeh, ki jih je vedno tudi priporočljivo skuhati na zalogo, je na prvem mestu zagotovo segedin golaž, saj zanj velja, da je z vsakim pogrevanjem še boljši. Večinoma je narejen iz svinjskega mesa in kislega zelja, za njegovo čudovito barvo pa poskrbi dodatek mlete paprike. Recept za pripravo dobrega segedin golaža najdete TUKAJ.

icon-expand Klasična pizza FOTO: Sanja Sirk

Klasična pica iz pekača

Marsikdo še vedno prisega na dobro domačo pico, pripravljeno v velikem pekaču od pečice. Tako debelo, sočno in bogato obloženo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ričet s prekajenim mesom FOTO: Thinkstock

Ričet

Preprosta kmečka enolončnica, ki se še posebej prileže v hladnejših mesecih. Ker vsebuje veliko ješprenja in zelenjave, velja za zdravo jed, ki nas nasiti in okrepča. Recept za ričet z mesom najdete TUKAJ, za ričet brez mesa pa TUKAJ.

icon-expand Makaronovo meso FOTO: Su.S.

Mkaronovo meso ali makaronflajš

Preprosta jed, ki jo imajo zelo radi tudi otroci. Njena priprava je zelo preprosta, sestavine pa dobro znane. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ameriške palačinke FOTO: Shutterstock

Ameriške palačinke

Debele ameriške palačinke v kombinaciji z nešteto prelivi in svežim sadjem vam bodo zagotovo polepšale dan. Priprava je hitra in preprosta, puhastih palačink pa se bodo zagotovo razveselili vaši najmlajši. Recept je TUKAJ.

icon-expand Štefani pečenka FOTO: Shutterstock

Štefani pečenka

Sočna in okusna mesna štruca z jajcem zaradi svojega videza deluje prav veličastno. A za njeno pripravo ni potrebnega veliko kulinaričnega znanja, saj gre v bistvu samo za lepo oblikovano začinjeno mleto meso z dodatkom kuhanih jajc. Recept je TUKAJ.

icon-expand Buhtlji FOTO: Sanja Sirk

Buhtlji

Rahli in penasti buhteljni so kot ustvarjeni, da si jih privoščimo s skodelico toplega napitka. Nadevate jih lahko s poljubno marmelado ali lešnikovim namazom. Recept je TUKAJ.