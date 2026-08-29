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Jabolčno pecivo s pudingom
Kaj skuhati

Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo

Dobro nedeljsko kosilo se ne konča z glavno jedjo, ampak s sladico, ki razveseli vse za mizo. Ni nujno, da je priprava zahtevna – največkrat navdušijo prav preprosti, domači recepti iz preverjenih sestavin. Zbrali smo deset sladic in peciv, ki so odlična izbira za sladek zaključek družinskega kosila.

M.J.
29. 08. 2026 04.00

Nedeljsko kosilo je za mnoge več kot le obrok. Je čas, ko se družina zbere za isto mizo, si vzame trenutek za pogovor in uživa v doma pripravljeni hrani. Po okusni juhi in glavni jedi pa skoraj vedno pride vprašanje, ki ga nestrpno pričakujejo tako otroci kot odrasli: Kaj bo za sladico?

Enostavni recepti za nedeljsko kosilo, pripravljeno v največ eni uri
Preberi še Enostavni recepti za nedeljsko kosilo, pripravljeno v največ eni uri

Prav sladica je pogosto tista pika na i, zaradi katere nedeljsko kosilo ostane v lepem spominu. Dobra novica je, da za navdušenje gostov ali družinskih članov ne potrebujete zapletenih tort ali večurnega ustvarjanja v kuhinji. Pogosto največ pohval prejmejo prav preprosti recepti, ki združujejo domače okuse, sezonske sestavine in preverjene kombinacije.

Ne glede na to, ali prisegate na kremaste sladice, sočna peciva, sadne dobrote ali čokoladne klasike, se med spodnjimi desetimi recepti zagotovo skriva takšen, ki bo postal stalnica vaših nedeljskih kosil.

Orehova rolada s kislo smetano
Orehova rolada s kislo smetano FOTO: iStock

Orehova rolada s kislo smetano

Klasična domača sladica, ki navduši s preprosto, a popolno kombinacijo okusov. Nežen orehov biskvit se odlično ujema s svežo in rahlo kiselkasto kremo iz kisle smetane. Rolada je dovolj posebna za praznično mizo, a hkrati tako domača, da se pogosto znajde na nedeljskih mizah. Recept je TUKAJ.

Kremne rezine z zdrobom
Kremne rezine z zdrobom FOTO: Su.S.

Kremne rezine z zdrobom

Kremna sladica, ki spominja na stare dobre domače recepte. Hrustljava osnova, bogata krema z zdrobom in prijetna vaniljeva aroma ustvarijo pecivo, ki je rahlo, kremasto in prijetno nasitno. Odlična izbira za vse, ki prisegajo na preproste sladice brez pretiranega kompliciranja. Recept je TUKAJ.

Bananine kocke
Bananine kocke FOTO: Profimedia

Bananine kocke

Sočne bananine kocke so ena tistih sladic, ki hitro izginejo s krožnika. Mehko biskvitno testo dopolnjuje kremasta plast z bananami, po vrhu pa jih krasi čokoladni preliv, ki poskrbi za popolno piko na i. Preprosta sladica, ki jo obožujejo tako otroci kot odrasli. Recept je TUKAJ.

Jabolčna pita
Jabolčna pita FOTO: iStockphoto

Jabolčna pita naših babic

Prava klasika med domačimi sladicami. Dve plasti krhkega testa skrivata bogat jabolčni nadev, začinjen s cimetom, ki med peko ustvari tisti prepoznaven vonj po domači kuhinji. To je sladica, ki prikliče spomine na otroštvo in nedeljska druženja pri babici. Recept je TUKAJ.

Donavski valovi
Donavski valovi FOTO: Profimedia

Donavski valovi

Elegantna sladica, ki navduši s čudovitim videzom in bogatim okusom. Kombinacija puhastega biskvita, sočnih višenj, vaniljeve kreme in čokoladne glazure ustvari pecivo, ki spominja na valove na površini reke Donave. Čeprav deluje zahtevno, je priprava preprostejša, kot se zdi. Recept je TUKAJ.

Štajerska gibanica
Štajerska gibanica FOTO: Sanja Sirk

Štajerska gibanica

Tradicionalna sladica, ki predstavlja bogato dediščino domače kuhinje. Kombinacija mehkega kvašenega testa in sočnega skutinega nadeva je kot nalašč za posebna družinska kosila, sladice pa se je zaradi njene oblike, barve in videza oprijelo ime 'sončna pogača'. Recept je TUKAJ.

Jabolčno pecivo z vanilijevim pudingom-6
Jabolčno pecivo z vanilijevim pudingom-6 FOTO: Sanja Sirk

Jabolčno pecivo s pudingom

Sočna kombinacija jabolčne kreme, nežnega biskvita in stepene smetane je razlog, da ta sladica vedno znova navduši. Priprava je preprosta, okus pa domač in prijeten – prav takšen, kot ga pričakujemo od nedeljske sladice. Recept je TUKAJ.

Buhtlji
Buhtlji FOTO: Sanja Sirk

Buhtlji

Mehki, puhasti in dišeči – domači buhtlji so ena najbolj priljubljenih tradicionalnih sladic. Najboljši so sveži iz pečice, napolnjeni z marmelado in posuti s sladkorjem v prahu. So sladica, ki povezuje generacije in na mizo vedno prinese občutek domačnosti. Recept je TUKAJ.

Soufra – zvita pita iz vlečenega testa

Ta posebna pita navduši s svojo zanimivo obliko in čudovito teksturo. Tanko vlečeno testo je zvito v značilne plasti, ki med peko postanejo rahlo hrustljave, ko jih prelijemo z bogatim prelivom, pa dobimo sočno in zelo okusno sladico. Recept je TUKAJ.

Rižev narastek
Rižev narastek FOTO: Shutterstock

Rižev narastek s pudingom

Priljubljena domača sladica, ki jo mnogi povezujejo z otroštvom. Kremast rižev narastek z nežnim okusom vanilje in dodatkom pudinga je prijetno kremast, sočen in ravno prav sladek. Odličen je topel ali hladen, z dodatkom sadnega preliva ali brez njega. Recept je TUKAJ.

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