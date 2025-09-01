okusno.je
Popolna enolončnica za popraznične dni
Popolna enolončnica za popraznične dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej

Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej

Tople solate so popolna izbira za hladnejše dni, ko si želimo nekaj hranljivega, a hkrati lahkega. V članku predstavljamo pet okusnih receptov, ki združujejo svežo zelenjavo, tople sestavine in nasitne dodatke ter dokazujejo, da solate niso namenjene le poletju.

Zdravi mafini z jabolki

Zdravi mafini z jabolki

Sočni, mehki in okusni mafini s popolnim ravnovesjem med naravno sladkostjo jabolk in toplimi začimbami.

40 min
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Po praznikih se običajno izkaže, da prav najbolj enostavne jedi najbolj teknejo. Hitre testenine, rižote, juhe ali jedi iz pečice so odlična izbira, saj ne zahtevajo veliko časa, hkrati pa omogočajo neskončno kombinacij. Ključno je, da izberemo osnovne sestavine, ki jih imamo pogosto že doma, in jih pripravimo na čim bolj preprost način.

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Nedeljsko kosilo ima v mnogih domovih poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se vedno znova vračamo k preverjenim in priljubljenim jedem. V tokratnem izboru predstavljamo pet mesnih jedi, ki združujejo domačnost, preprostost in preverjen okus - prav takšne, kot jih imajo najraje naši bralci.

Pečeno kislo zelje z rebri
Pečeno kislo zelje z rebri

Pravo zimsko kosilo.

1 h 40 min
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši

Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši

Slana špinačna rolada je odlična izbira za silvestrsko večerjo ali zabavo, saj združuje preprostost priprave, čudovit videz in odličen okus. Rahel špinačni biskvit, kremni nadev in dodatek naribane salame ustvarijo harmonično kombinacijo, hkrati pa recept ponuja tudi praktično rešitev za porabo odvečnih beljakov, ki pogosto ostanejo po praznični peki.

Piščanec z rižem iz pečice

Piščanec z rižem iz pečice

Odlična jed iz ene posode.

55 min
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb

Načrtovanje prazničnega menija je lahko prijetno ali stresno – vse je odvisno od dobre organizacije. Razkrivamo, kako sestaviti uravnotežen silvestrski meni za 2, 4 ali 8 oseb, katere jedi izbrati, kaj pripraviti vnaprej in kako si s pravim časovnim načrtom prihraniti živce na praznični dan.

Rumove lunice (polmeseci)
Rumove lunice (polmeseci)

Priljubljeno praznično pecivo.

1 h 25 min
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

Hitro kosilo, narejeno v pičlih 30 minutah.

30 min
Piščanec parentier

Piščanec parentier

Mehka in kremasta jed v slogu francoskega “comfort fooda".

50 min
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?

Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?

V čem tiči skrivnost popolno pečene svinjske ribice, da je sočna, mehka in s čudovito hrustljavo skorjico? Gre za kombinacijo dveh tehnik kuhanja in uporabe omamne marinade.

