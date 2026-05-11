Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo

Po toplih in sončnih dneh se v prihodnjih dneh obeta občutna ohladitev z dežjem in nižjimi temperaturami. Takšno vreme kar kliče po toplih, domačih jedeh na žlico, ki pogrejejo telo in nasitijo za več ur. Pripravili smo pet odličnih enolončnic, ki so popolna izbira za hladne pomladne dni – od klasičnih receptov do nekoliko bolj sodobnih različic.
Ričet s prekajenim svinjskim vratom
Priljubljena slovenska jed na žlico, pripravljena iz ješprena, veliko zelenjave in prekajenega mesa, ki se na našem jedilniku največkrat znajde v hladnejših dneh. Takrat namreč pogosteje posegamo po krepkih enolončnicah, ki prijetno pogrejejo telo in nas tudi nasitijo. Recept je TUKAJ.
Pomladna piščančja obara z žličniki
Pisan nabor pomladne zelenjave, piščančje meso in rahli žličniki, ki se stopijo v ustih. Okusna pomladna jed, pripravljena v enem loncu. Recept je TUKAJ.
Italijanska poročna juha
Znamenita italijanska enolončnica, ki slovi kot ena boljših 'comfort' jedi. Narejena je iz zelenjavne ali mesne osnove ter obogatena z zelenjavo, testeninami in mesnimi cmočki, zato je zelo okusna in hranljiva. Recept je TUKAJ.
Kremna piščančja juha s testeninami
Odlična ideja, kako lahko ostanke piščanca spremenite v nadvse okusen in polnovreden obrok. Zagotovo imate pri roki tudi vse ostale sestavine, dodaten plus pa je tudi priprava jedi, ki je hitra in preprosta. Recept je TUKAJ.
Zelenjavna mineštra s testeninami
Enostavna jed na žlico iz enega lonca, polna zelenjave, fižola in testenin. Recept je TUKAJ.