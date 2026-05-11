okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kremna piščančja juha s testeninami
Juhe in jedi na žlico

Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo

Odkrijte najboljše recepte za tople enolončnice, ki vas bodo pogrele v hladnih deževnih dneh. Od klasičnega ričeta s prekajenim mesom do pisane pomladne obare in italijanske poročne juhe. Vsaka enolončnica je preprosta za pripravo, okusna in polna hranljivih sestavin.

M.J.
11. 05. 2026 13.26

Po toplih in sončnih dneh se v prihodnjih dneh obeta občutna ohladitev z dežjem in nižjimi temperaturami. Takšno vreme kar kliče po toplih, domačih jedeh na žlico, ki pogrejejo telo in nasitijo za več ur. Pripravili smo pet odličnih enolončnic, ki so popolna izbira za hladne pomladne dni – od klasičnih receptov do nekoliko bolj sodobnih različic.

Ričet s prekajenim svinjskim vratom-3
Ričet s prekajenim svinjskim vratom-3 FOTO: osebni arhiv

Ričet s prekajenim svinjskim vratom

Priljubljena slovenska jed na žlico, pripravljena iz ješprena, veliko zelenjave in prekajenega mesa, ki se na našem jedilniku največkrat znajde v hladnejših dneh. Takrat namreč pogosteje posegamo po krepkih enolončnicah, ki prijetno pogrejejo telo in nas tudi nasitijo. Recept je TUKAJ

Pomladna piščančja obara z žličniki
Pomladna piščančja obara z žličniki FOTO: Su.S.

Pomladna piščančja obara z žličniki

Pisan nabor pomladne zelenjave, piščančje meso in rahli žličniki, ki se stopijo v ustih. Okusna pomladna jed, pripravljena v enem loncu. Recept je TUKAJ

Italijanska juha z mesnimi cmočki
Italijanska juha z mesnimi cmočki FOTO: Shutterstock

Italijanska poročna juha

Znamenita italijanska enolončnica, ki slovi kot ena boljših 'comfort' jedi. Narejena je iz zelenjavne ali mesne osnove ter obogatena z zelenjavo, testeninami in mesnimi cmočki, zato je zelo okusna in hranljiva. Recept je TUKAJ

Kremna piščančja juha s testeninami
Kremna piščančja juha s testeninami FOTO: Su.S.

Kremna piščančja juha s testeninami

Odlična ideja, kako lahko ostanke piščanca spremenite v nadvse okusen in polnovreden obrok. Zagotovo imate pri roki tudi vse ostale sestavine, dodaten plus pa je tudi priprava jedi, ki je hitra in preprosta. Recept je TUKAJ

Mineštra
Mineštra FOTO: Shutterstock

Zelenjavna mineštra s testeninami

Enostavna jed na žlico iz enega lonca, polna zelenjave, fižola in testenin. Recept je TUKAJ

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Popolna enolončnica za hladne dni
Preberi še Popolna enolončnica za hladne dni
Slastna pomladna dobrota, ki so jo rade pripravljale že naše babice
Preberi še Slastna pomladna dobrota, ki so jo rade pripravljale že naše babice
Tako boste pripravili najboljšo špargljevo juho
Preberi še Tako boste pripravili najboljšo špargljevo juho
enolončnica kosilo jed na žlico kaj skuhati recepti juhe enolončnice
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Zdravo in vegi

Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu

Okusno.je Okusna poletna enolončnica, ki jo imamo vsi radi
Okusno.je 5 receptov s kozicami, ki so na mizi v največ 30 minutah
Okusno.je Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Okusno.je Hitre priloge iz zdroba, ki se priležejo k jedem v omaki
Okusno.je Kaj skuhati iz mletega mesa? 7 popolnih receptov za poletni jedilnik
Okusno.je Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Okusno.je Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20