Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto

Paradižnik, bučke, stročji fižol, paprika, jajčevci in sveža zelišča so poleti na vrhuncu okusa. Prav iz teh sestavin nastanejo jedi, ki so jih pripravljale že naše babice – od zelenjavnih juh do enolončnic, ki so najboljše naslednji dan.

Zakaj so poletne jedi na žlico tako priljubljene?

Jedi na žlico so idealna izbira za vroče mesece, saj lahko vanje vključimo veliko sezonske zelenjave in jih pripravimo brez zapletenih postopkov. Poleg tega so pogosto še okusnejše, ko nekaj časa počivajo, saj se okusi takrat lepo povežejo. Poleti lahko težke mesne različice zamenjamo z lažjimi zelenjavnimi kombinacijami, ki so kljub temu nasitne. Dodatek stročnic, krompirja, riža ali testenin poskrbi za polnovreden obrok.

icon-expand Poletna zelenjavna mineštra FOTO: Su.S.

1. Poletna zelenjavna mineštra

Klasična zelenjavna mineštra je ena najbolj prilagodljivih poletnih jedi. Osnova so lahko čebula, korenje, paradižnik in krompir, nato pa dodamo tisto zelenjavo, ki jo imamo pri roki. Odlična izbira so : - bučke, - stročji fižol, - paprika, - grah, - mlada špinača ali blitva. Za bolj bogat okus lahko dodamo pest fižola ali čičerike. Mineštra je odlična tudi hladna ali mlačna, zato je primerna za pripravo vnaprej. Recept za hitro poletno zelenjavno mineštro najdete TUKAJ .

2. Bučkina enolončnica, ki je pripravljena hitro

Bučke so ena najbolj priljubljenih poletnih zelenjav, saj rastejo hitro in se zato velikokrat soočamo z njihovim "presežkom". Iz njih lahko pripravimo preprosto enolončnico, ki je lahka, a zelo okusna. Za pripravo potrebujemo: - mlade bučke, - čebulo, - česen, - krompir, - paradižnik, - malo oljčnega olja, - sveža zelišča (timijan, peteršilj, bazilika ipd.). Vso zelenjavo narežemo na manjše koščke. Na oljčnem olju najprej na hitro popražimo česen in čebulo, zatem pa še paradižnik in krompir. Prilijemo vodo ali jušno osnovo in sestavine poljubno začinimo. Kuhamo na zmernem ognju, nato pa približno 15 minut pred koncem kuhanja dodamo še bučke. Skrivnost dobrega okusa namreč tiči v tem, da bučk ne kuhamo predolgo. Tako ostanejo rahlo čvrste in tudi ohranijo svežino.

icon-expand Paradižnikova juha iz svežega paradižnika. FOTO: Shutterstock

3. Paradižnikova juha iz svežega paradižnika

Poleti je škoda uporabljati samo paradižnik iz pločevinke, saj so sveži domači paradižniki takrat najbolj aromatični. Preprosta poletna paradižnikova juha potrebuje le nekaj sestavin: - zrel paradižnik, - čebulo, - česen, - oljčno olje, - baziliko, - ščepec sladkorja po potrebi. Za bolj kremasto različico jo lahko zmeljemo s paličnim mešalnikom in dodamo žlico smetane ali malo jogurta. Celoten postopek za pripravo kremne paradižnikove juhe si oglejte TUKAJ .

icon-expand Enolončnica s papriko, mletim mesom in rižem FOTO: Shutterstock

4. Polnjena paprika "na žlico"

Če obožujete polnjene paprike, a si poleti želite nekaj bolj preprostega in hitrega, je ta enolončnica odlična izbira. V njej se prepletajo enaki okusi kot v priljubljeni poletni klasiki, le da vam paprik ni treba polniti, zato je priprava precej hitrejša. Za pripravo boste potrebovali: - mleto meso, - papriko, - paradižnik oziroma paradižnikovo omako, - riž, - čebulo, - česen, - začimbe po okusu. Enolončnico lahko tik pred postrežbo obogatite z žlico kisle smetane, zraven pa ponudite kos svežega kruha. Celoten recept za okusno enolončnico po navdihu polnjenih paprik si oglejte TUKAJ .

icon-expand Gazpacho FOTO: Shutterstock

5. Hladna zelenjavna juha za vroče dni

Ko temperature narastejo, se priležejo tudi hladne jedi na žlico. Ena najbolj znanih je hladna španska paradižnikova juha, imenovana gazpacho. Pripravimo jo iz : - paradižnika, - kumar, - paprike, - oljčnega olja, - kisa ali limoninega soka, - svežih zelišč. Takšne juhe so osvežilne in odlična rešitev, ko si želimo lahek obrok brez dolgega kuhanja. Recept je TUKAJ .

icon-expand Zelenjavna juha s cmoki FOTO: Shutterstock

Kako izboljšati okus poletnih enolončnic?

Pri poletnih jedeh na žlico pogosto velja pravilo: manj je več. Sveža zelenjava ima dovolj okusa sama po sebi, zato ni treba pretiravati z začimbami. Pomagajo predvsem kakovostno oljčno olje, sveža bazilika, peteršilj, timijan, česen in po želji tudi malo limoninega soka za svežino. Dober trik je tudi, da del zelenjave dodamo proti koncu kuhanja. Tako ostane okus bolj izrazit, tekstura pa prijetnejša.

Poletje je pravi čas za domačo zelenjavno kuhinjo

Najboljše poletne enolončnice niso nujno zapletene. Pogosto nastanejo iz nekaj osnovnih sestavin, ki jih imamo doma ali jih prinesemo z vrta. Velikokrat so se prav zaradi te preprostosti ohranile skozi generacije. Ko je zelenjave največ, je vredno izkoristiti njen najboljši okus - bodisi v krožniku tople mineštre, lahke enolončnice ali osvežilne hladne juhe.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.