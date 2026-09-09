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Kremna juha iz pečene muškatne buče
Juhe in jedi na žlico

Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!

Jesenska dobrota, ki s svojo živahno barvo in odličnim okusom popestri tudi najbolj turobne dni. Dobro bučno juho lahko pripravimo na različne načine in ji po želji tudi dodamo različne dodatke, kot so ščepec čilija, smetana, zelišča in celo jabolko. Pri serviranju jo popestrimo z dodatkom bučnega olja, popečenih kruhovih kock in kupčkom kisle smetane ali pa uberemo bolj zdravo varianto in juho okrasimo s svežimi zelišči ali pečeno čičeriko. Za vse ljubitelje kremne jesenske poslastice smo na kup zbrali tudi nekaj odličnih receptov.

M.J.
09. 09. 2026 14.04

Nekaj ključnih nasvetov za okusno bučno juho

Izberi pravo bučo – najbolj kremasto in sladkasto juho dobite iz hokaido ali maslene buče, ki se lepo razkuhata in imata poln okus.

Praženje pred kuhanjem – bučo (in čebulo, korenje, krompir ...) na začetku na hitro popraži na olju ali maslu. Tako se razvije globlji, karamelni okus.

Dobra osnova – juho kuhaj v zelenjavni ali piščančji jušni osnovi, ne samo v vodi. To doda poln okus.

Za kremasto teksturo – ob koncu kuhanja juho gladko spasiraj s paličnim mešalnikom. Če želiš dodatno svilnatost, primešaj malo sladke smetane ali kokosovega mleka.

Začimbe naredijo razliko– muškatni orešček, ingver, curry ali timijan dvignejo okus na višjo raven. Za piko na i lahko juho na koncu okrasiš s kapljicami bučnega olja. 

Dodatki za hrustljavost – pripravljeno juho postrezi z opečenimi bučnimi semeni, krutoni ali nekaj kapljicami bučnega olja.

Ko poznamo nekaj osnovnih trikov, je priprava bučne juhe čisto preprosta. Odločitev, katero bučo uporabiti, kakšno osnovo izbrati in katere začimbe dodati, nam omogoča, da vedno ustvarimo nekaj novega. Prav v tem je čar bučne juhe – lahko je povsem klasična in nežna, lahko pa eksotična, pikantna ali celo sladkasta. Spodaj najdete nekaj preizkušenih receptov, s katerimi bo vaša juha vedno uspela, ne glede na priložnost.

Bučna kremna juha
Bučna kremna juha FOTO: iStock

Kremna juha iz hokaido buče

Okusna juha, ki preseneti in navduši vsakogar, tako z odličnim okusom kot tudi s čudovito, živo oranžno barvo. Priprava je čisto enostavna, namesto hokaido buče pa lahko uporabite tudi masleno ali muškatno bučo. Recept je TUKAJ

Bučna juha s čilijem
Bučna juha s čilijem FOTO: Thinkstock

Bučna juha s čilijem

Ta bučna juha je resnično nekaj posebnega. Je čudovite oranžne barve, bogatega, rahlo pekočega okusa in čudovite, kremaste teksture. Svetujemo vam, da si jo pripravite na siv in mrzel jesenski ali zimski dan, saj bo prijetno pogrela in poživila premraženo telo. Recept je TUKAJ

Kremna juha iz pečene muškatne buče
Kremna juha iz pečene muškatne buče FOTO: Shutterstock

Kremna juha iz pečene muškatne buče

Okusna juha, ki bo s svojo čudovito barvo prijetno popestrila vaš jedilnik. Obogatena z žlico kisle smetane je izvrstna že sama po sebi, zraven pa se prileže tudi kos popečenega kruha. Recept je TUKAJ

Bučno-kostanjeva juha
Bučno-kostanjeva juha FOTO: Profimedia

Bučno-kostanjeva juha

Kaj dobimo, če kombiniramo dva jesenska sadeža? Odlično juho, po kateri še dolgo ne bomo lačni! Recept je TUKAJ

Bučna juha z jabolki
Bučna juha z jabolki FOTO: Profimedia

Bučna juha z jabolki

Bogata in kremasta jesenska juha, ki očara z lepo barvo in prepriča z odličnim okusom. Po želji jo obogatimo z dodatkom (popraženih) bučnih semen in nekaj kapljicami dobrega olja. Recept je TUKAJ

Kremna bučna juha z lisičkami in slanino
Kremna bučna juha z lisičkami in slanino FOTO: Profimedia

Kremna bučna juha s slanino in lisičkami

Odlična bučna juha, ki bo zadovoljila tudi najbolj zahtevne gurmane. Recept je TUKAJ

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