Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!

Nekaj ključnih nasvetov za okusno bučno juho
Izberi pravo bučo – najbolj kremasto in sladkasto juho dobite iz hokaido ali maslene buče, ki se lepo razkuhata in imata poln okus.
Praženje pred kuhanjem – bučo (in čebulo, korenje, krompir ...) na začetku na hitro popraži na olju ali maslu. Tako se razvije globlji, karamelni okus.
Dobra osnova – juho kuhaj v zelenjavni ali piščančji jušni osnovi, ne samo v vodi. To doda poln okus.
Za kremasto teksturo – ob koncu kuhanja juho gladko spasiraj s paličnim mešalnikom. Če želiš dodatno svilnatost, primešaj malo sladke smetane ali kokosovega mleka.
Začimbe naredijo razliko– muškatni orešček, ingver, curry ali timijan dvignejo okus na višjo raven. Za piko na i lahko juho na koncu okrasiš s kapljicami bučnega olja.
Dodatki za hrustljavost – pripravljeno juho postrezi z opečenimi bučnimi semeni, krutoni ali nekaj kapljicami bučnega olja.
Ko poznamo nekaj osnovnih trikov, je priprava bučne juhe čisto preprosta. Odločitev, katero bučo uporabiti, kakšno osnovo izbrati in katere začimbe dodati, nam omogoča, da vedno ustvarimo nekaj novega. Prav v tem je čar bučne juhe – lahko je povsem klasična in nežna, lahko pa eksotična, pikantna ali celo sladkasta. Spodaj najdete nekaj preizkušenih receptov, s katerimi bo vaša juha vedno uspela, ne glede na priložnost.
Kremna juha iz hokaido buče
Okusna juha, ki preseneti in navduši vsakogar, tako z odličnim okusom kot tudi s čudovito, živo oranžno barvo. Priprava je čisto enostavna, namesto hokaido buče pa lahko uporabite tudi masleno ali muškatno bučo. Recept je TUKAJ.
Bučna juha s čilijem
Ta bučna juha je resnično nekaj posebnega. Je čudovite oranžne barve, bogatega, rahlo pekočega okusa in čudovite, kremaste teksture. Svetujemo vam, da si jo pripravite na siv in mrzel jesenski ali zimski dan, saj bo prijetno pogrela in poživila premraženo telo. Recept je TUKAJ.
Kremna juha iz pečene muškatne buče
Okusna juha, ki bo s svojo čudovito barvo prijetno popestrila vaš jedilnik. Obogatena z žlico kisle smetane je izvrstna že sama po sebi, zraven pa se prileže tudi kos popečenega kruha. Recept je TUKAJ.
Bučno-kostanjeva juha
Kaj dobimo, če kombiniramo dva jesenska sadeža? Odlično juho, po kateri še dolgo ne bomo lačni! Recept je TUKAJ.
Bučna juha z jabolki
Bogata in kremasta jesenska juha, ki očara z lepo barvo in prepriča z odličnim okusom. Po želji jo obogatimo z dodatkom (popraženih) bučnih semen in nekaj kapljicami dobrega olja. Recept je TUKAJ.
Kremna bučna juha s slanino in lisičkami
Odlična bučna juha, ki bo zadovoljila tudi najbolj zahtevne gurmane. Recept je TUKAJ.