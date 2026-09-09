Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!

Izberi pravo bučo – najbolj kremasto in sladkasto juho dobite iz hokaido ali maslene buče, ki se lepo razkuhata in imata poln okus.

Praženje pred kuhanjem – bučo (in čebulo, korenje, krompir ...) na začetku na hitro popraži na olju ali maslu. Tako se razvije globlji, karamelni okus.

Dobra osnova – juho kuhaj v zelenjavni ali piščančji jušni osnovi, ne samo v vodi. To doda poln okus.

Za kremasto teksturo – ob koncu kuhanja juho gladko spasiraj s paličnim mešalnikom. Če želiš dodatno svilnatost, primešaj malo sladke smetane ali kokosovega mleka.

Začimbe naredijo razliko– muškatni orešček, ingver, curry ali timijan dvignejo okus na višjo raven. Za piko na i lahko juho na koncu okrasiš s kapljicami bučnega olja.

Dodatki za hrustljavost – pripravljeno juho postrezi z opečenimi bučnimi semeni, krutoni ali nekaj kapljicami bučnega olja.

Ko poznamo nekaj osnovnih trikov, je priprava bučne juhe čisto preprosta. Odločitev, katero bučo uporabiti, kakšno osnovo izbrati in katere začimbe dodati, nam omogoča, da vedno ustvarimo nekaj novega. Prav v tem je čar bučne juhe – lahko je povsem klasična in nežna, lahko pa eksotična, pikantna ali celo sladkasta. Spodaj najdete nekaj preizkušenih receptov, s katerimi bo vaša juha vedno uspela, ne glede na priložnost.