Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice

Ribana kaša je zelo preprosta jušna zakuha ali priloga , za katero potrebujemo samo dve sestavini : jajce in moko. Priprava je hitra in preprosta in, ko boste enkrat osvojili postopek, je zagotovo nikoli več ne boste kupili. Radi jo imajo tudi otroci, z njo pa lahko obogatite tudi kakšno drugo juho, ne samo govejo. Ribana kaša je odlična tudi kot priloga obaram in jedem v omaki.

Namesto ostre moke lahko uporabimo tudi 130 g gladke pšenične moke, ki smo ji primešali žlico pšeničnega zdroba.

1. V skledo stresemo moko in ji dodamo razžvrkljano jajce. Po želji dodamo tudi ščepec soli, ni pa nujno. Vse skupaj ročno zamesimo v trdo kepo testa. Biti mora bolj trdo, kot je navadno rezančno testo. Če se testo ne zgnete skupaj in je preveč suho ter drobljivo, lahko dodamo tudi par kapljic vode ali pa si si med gnetenjem zmočimo roke.

2. Testo ovijemo z živilsko folijo ali ga pokrijemo s krpo in pustimo, da počiva od 15 do 30 minut.

3. Pripravimo si čisto krpo, pladenj ali krožnik, na katerega z ribežom naribamo testo. Testo ribamo skozi večje luknje strgalnika. Naribano kašo enakomerno razprostremo po površini podlage, na kateri smo jo ribali.

4. Ribano kašo zakuhamo v vrelo osoljeno vodo ali v malo vrele čiste juhe. Kuhamo jo od osem do 10 minut.