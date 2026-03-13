okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Goveja juha z zakuho
Juhe in jedi na žlico

Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice

Ena od najbolj priljubljenih jušnih zakuh, s katerimi popestrimo govejo ali kokošjo juho, je zagotovo ribana kaša. Recept je zelo preprost in se navadno prenaša iz roda v rod, ribano kašo pa lahko ponudimo tudi kot prilogo.

M.J.
13. 03. 2026 14.34

Ribana kaša je zelo preprosta jušna zakuha ali priloga, za katero potrebujemo samo dve sestavini: jajce in moko. Priprava je hitra in preprosta in, ko boste enkrat osvojili postopek, je zagotovo nikoli več ne boste kupili. Radi jo imajo tudi otroci, z njo pa lahko obogatite tudi kakšno drugo juho, ne samo govejo. Ribana kaša je odlična tudi kot priloga obaram in jedem v omaki.

Za domačo ribano kašo potrebujemo:

- srednje veliko jajce

- 150 g ostre moke

- ščepec soli (poljubno)

Namesto ostre moke lahko uporabimo tudi 130 g gladke pšenične moke, ki smo ji primešali žlico pšeničnega zdroba. 

Postopek priprave:

1. V skledo stresemo moko in ji dodamo razžvrkljano jajce. Po želji dodamo tudi ščepec soli, ni pa nujno. Vse skupaj ročno zamesimo v trdo kepo testa. Biti mora bolj trdo, kot je navadno rezančno testo. Če se testo ne zgnete skupaj in je preveč suho ter drobljivo, lahko dodamo tudi par kapljic vode ali pa si si med gnetenjem zmočimo roke. 

2. Testo ovijemo z živilsko folijo ali ga pokrijemo s krpo in pustimo, da počiva od 15 do 30 minut.

3. Pripravimo si čisto krpo, pladenj ali krožnik, na katerega z ribežom naribamo testo. Testo ribamo skozi večje luknje strgalnika. Naribano kašo enakomerno razprostremo po površini podlage, na kateri smo jo ribali. 

4. Ribano kašo zakuhamo v vrelo osoljeno vodo ali v malo vrele čiste juhe. Kuhamo jo od osem do 10 minut.

Shrajevanje ribane kaše

Če kaše ne boste kaše v celoti porabili, jo lahko tudi shranite za kasneje. V tem primeru jo, potem ko ste jo naribali, pokrijte s čistim prtičem in pustite stati na pultu dva dni, da se povsem posuši. 

Posušeno prestavite v čisto stekleno embalažo ali papirnato vrečko in jo v suhem prostoru hranite do dva meseca.  

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
recept domača ribana kaša juha goveja juha ribana kaša
