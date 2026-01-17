okusno.je
Goveja enolončnica s korenjem in krompirjem
Juhe in jedi na žlico

Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti

Počasi kuhana goveja enolončnica s krompirjem in korenjem je popolna izbira za vse, ki si želite krepkega domačega kosila brez zapletenih postopkov. Dolgo kuhanje poskrbi za bogat okus in mehko meso, jed pa je nasitna in vas bo tudi prijetno pogrela.

M.J.
17. 01. 2026 04.00

Ko si zaželimo prave domače hrane, ki pogreje telo in dušo, je dobra domača enolončnica vedno na vrhu seznama. Počasi kuhana jed iz govedine, krompirja in korenja navdušuje s polnim okusom, prijetno gosto teksturo in aromami, ki se med dolgotrajnim kuhanjem povežejo v harmonično celoto. Ena njenih največjih prednosti je tudi ta, da zanjo uporabimo cenejše, bolj čvrste kose govedine, ki se ob počasnem kuhanju zmehčajo ter postanejo izjemno sočni in polni okusa.

Takšna enolončnica je idealna kot samostojno kosilo, saj vsebuje vse, kar potrebujemo za uravnotežen obrok – kakovostne beljakovine, zelenjavo in krompir. Poleg tega jo lahko pripravimo tudi vnaprej, saj je naslednji dan pogosto še boljša, okusi pa še izrazitejši.

Počasi kuhana goveja enolončnica je zato odlična izbira za sproščeno družinsko kosilo ali takrat, ko si želimo nekaj res dobrega brez preveč zapletanja v kuhinji. V nadaljevanju vam ponujamo odličen recept za njeno pripravo na kuhalniku ali v pečici.

Postrezite jo s kosom domačega kruha ali polento za popolno in nasitno kosilo.
Postrezite jo s kosom domačega kruha ali polento za popolno in nasitno kosilo. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 800 g govejega mesa brez kosti in kože (bočnik, vrat, pleče)

- 2 žlici oljčnega olja

- sol in sveže mleti poper

- 1 večja čebula, nasekljana

- 3 stroki česna, nasekljani

- 800 ml goveje jušne osnove

- 2 žlici paradižnikovega koncentrata

- 1 žlica worcestrske omake

- 1/2 žličke suhega timijana

- 1 žlička italijanske mešanice začimb

- 1 lovorjev list

- 4 korenčki, narezani na kolobarje ali večje kose

- 4 srednje veliki krompirji, narezani na večje kose

- 2 žlici koruznega škroba + 2 žlici vode (po potrebi)

Za počasi kuhano govejo enolončnico se najbolje obnese voščeni oziroma srednje čvrsti krompir tipa B (npr. Desiree, Marabel, Charlotte). Med kuhanjem se lepo zmehča, a ne razpade, zato ohrani obliko in prijetno teksturo. Tak krompir pa tudi dobro vpija okuse omake, ne da bi enolončnico preveč zgostil. 

Priprava v loncu na kuhalniku

Govedino narežite na kocke velikosti 3–4 cm in jo osušite s papirnato brisačo. Dobro posolite in popoprajte.

V večjem loncu segrejte eno žlico oljčnega olja. Dodajte polovico govedine v enem sloju in jo na močnem ognju pecite približno 3–4 minute na vsaki strani, da lepo porjavi. Meso preložite v skledo in postopek ponovite še z drugo polovico mesa.

V isti lonec dodajte preostalo žlico olja in nasekljano čebulo. Pražite 2–3 minute, da se čebula zmehča. Dodajte česen in pražite še približno 30 sekund, da zadiši.

V lonec vlijte približno 250 ml jušne osnove in z leseno kuhalnico dobro postrgajte po dnu, da odstranite vse zapečene koščke. Nato dodajte še preostalo jušno osnovo.

Vmešajte paradižnikov koncentrat, worcestrsko omako, italijanske začimbe, timijan in lovorjev list. V lonec vrnite meso skupaj s sokovi. Na vrh dodajte narezano korenje in krompir, ne mešajte.

Enolončnico zavrite, nato ogenj zmanjšajte na minimum, lonec pokrijte in kuhajte 2 do 2,5 ure, občasno nežno premešajte. Meso mora biti mehko, zelenjava pa kuhana, a še vedno lepo čvrsta.

Če želite gostejšo enolončnico, zmešajte koruzni škrob z vodo ter zmes vmešajte v lonec. Kuhajte še 5–10 minut, da se zgosti. Odstranite lovorjev list in pripravljeno enolončnico po želji potresite z nasekljanim peteršiljem.

Enolončnica je naslednji dan še boljša, saj se okusi dodatno povežejo.
Enolončnica je naslednji dan še boljša, saj se okusi dodatno povežejo. FOTO: Shutterstock

Priprava v pečici

Korake popekanja mesa, praženja čebule in priprave osnove izvedite v ognjevarnem loncu s pokrovom (npr. litoželeznem).

Ko dodate meso, zelenjavo in tekočino, lonec pokrijte in postavite v pečico, ogreto na 160–170 stopinj Celzija.

Enolončnico pecite 2,5 do 3 ure oziroma dokler se meso povsem ne zmehča.

Po potrebi zgostite na kuhalniku ali pa dodajte malo več tekočine, če imate raje redkejše enolončnice.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
