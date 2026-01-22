okusno.je
Bigoš
Juhe in jedi na žlico

Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša

Bigoš je ena najbolj prepoznavnih jedi poljske kuhinje, pogosto imenovana kar "kralj poljskih enolončnic" ali "lovska obara". Gre za izjemno bogato, krepko in aromatično jed, ki je še posebej priljubljena v hladnejših mesecih, ob praznikih in na družinskih srečanjih.

M.J. , Su.S.
22. 01. 2026 04.00

Kaj je bigoš?

Bigoš (orig. bigos) je tradicionalna poljska enolončnica iz kislega zelja, svežega zelja in različnih vrst mesa (od svinjine do divjačine), pogosto obogatena s klobasami, gobami in suhimi slivami, ki jedi dodajo rahlo sladkobo, ki lepo uravnoteži kislino zelja. Okus bigoša je bogat, globok, rahlo kiselkast in dimljen, njegova posebnost pa je v dolgotrajnem kuhanju, saj velja pravilo: dlje kot se kuha, boljši je. Marsikdo prisega, da je najboljši šele drugi ali tretji dan, saj se njegov okus z vsakim pogrevanjem nekoliko poglobi. 

Bigoš se najpogosteje postreže kot glavna jed, samostojno. Zraven se ponudijo kruh in krompir, včasih pa tudi kuhani ali pečeni cmoki.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekoliko "prirejen" recept, v katerem smo namesto kombinacije različnih vrst mesa uporabili zgolj svinjino, pikantno poljsko klobaso smo nadomestili s kranjsko klobaso, namesto suhih sliv, ki jedi dajo sladkobo, pa smo uporabili jabolko.

Bigoš pogosto imenujejo tudi »jed, ki nikoli ni enaka«, saj se vedno prilagaja razpoložljivim sestavinam. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 300 g svinjske potrebušine

- 2 kranjski klobasi

- 1 velika čebula

- 300 g belega zelja

- 500 g kislega zelja

- 10 g suhih jurčkov

- olje

- 1/2 žličke brinovih jagod

- 1/2 žličke janeževih semen

- 2 lovorova lista

- 2 žlici paradižnikove mezge

- 1 žlička majarona

- 1 žlička paprike v prahu

- poper

- 1 jabolko

- 400 ml jušne osnove ali vode

Priprava:

Suhe jurčke namočimo v decilitru tople vode. Čebulo olupimo in nasekljamo, sveže zelje narežemo na koščke, kislo zelje pa po potrebi grobo narežemo. Svinjino in klobasi narežemo na koščke.

V večjem loncu segrejemo olje in na njem najprej popečemo koščke svinjine in klobase. Ko se meso lepo obarva, ga prestavimo na krožnik.

V lonec dodamo čebulo, brinove jagode, janeževa semena in lovorova lista. Med mešanjem pražimo 3 minute.

Dodamo paradižnikovo mezgo in pražimo 2 minuti, nato dodamo kislo in sveže zelje, majaron, papriko v prahu in poper. Premešamo in pustimo, da se sestavine dušijo.

Medtem sesekljamo jurčke in naribamo jabolko. Oboje dodamo v lonec. Zalijemo s tekočino, v kateri so se namakali jurčki, prilijemo še osnovo oziroma vodo, nato pa pokrito kuhamo na nizkem ognju dve uri in pol.

Jed po potrebi solimo šele na koncu, postrežemo pa jo s krompirjem ali svežim rženim kruhom.

Prava tekstura bigoša je gosta, sočna enolončnica. FOTO: Su.S.
