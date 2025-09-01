okusno.je
Fižolova enolončnica
Juhe in jedi na žlico

Fižolova enolončnica

1 h 25 min
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Sladice

Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Triki in nasveti

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Zabava

Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami
Meso

Piščančji zrezki v smetanovi omaki z gobicami

30 min
Zima
Cvetačna kremna juha

Cvetačna kremna juha

Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali!

27 min
Kaj skuhati
Hitra enolončnica za decembrske dni

Hitra enolončnica za decembrske dni

Topla, hranljiva in preprosta – zimska enolončnica s piščancem, krompirjem in korenjem je idealna izbira za hladne dni. Priprava je enostavna, okus pa popoln za razvajanje ob družinskem obroku.

Tople jedi na žlico: 5 idej za vikend razvajanje pred prazniki
Kaj skuhati

Tople jedi na žlico: 5 idej za vikend razvajanje pred prazniki

Ko se približujejo prazniki, ni nič boljšega kot okusne, dišeče jedi na žlico. Predlagamo vam pet toplih, okusnih in preprostih idej, ki so idealne za sproščen decembrski vikend – od kremaste zelenjavne juhe do aromatičnega karija in domače enolončnice.

Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Juhe in jedi na žlico

Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.

45 min
Ključ do rahlih in mehkih 'knedlčkov', ki se v ustih takoj razpustijo
Triki in nasveti

Ključ do rahlih in mehkih 'knedlčkov', ki se v ustih takoj razpustijo

Zdrobovi žličniki oziroma 'knedlčki' so preprost, a zelo okusen dodatek juham in jedem na žlico. Čeprav se zdijo enostavni, se pogosto zgodi, da nam ne uspejo, saj so pretrdi ali pa razpadejo. Predstavljamo vam nekaj osnovnih pravil, ki jih morate pri njihovi pripravi upoštevati.

Kaj skuhati
7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu

7 toplih in okusnih jedi na žlico za vsak dan v tednu

Ko se zunaj shladi, je čas za jedi na žlico, ki prijetno pogrejejo in nasitijo. V članku predstavljamo sedem toplih, hranljivih in okusnih receptov – za vsak dan v tednu svojo idejo. Med njimi so tako mesne kot brezmesne jedi, zato bo vsak našel svoj najljubši topli krožnik.

Juhe in jedi na žlico
Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli

Priljubljena zimska enolončnica, ki nasiti in razveseli

Jota je ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih jedi, ki nas spominja na toplino domače kuhinje. Gre za enostavno in hranilno bogato enolončnico, ki je še posebej priljubljena v zimskih mesecih. Najbolj znana različica je s kislim zeljem, vendar pa v nekaterih delih Slovenije pripravljajo tudi joto z repo, ki prav tako slovi po svoji preprostosti in odličnem okusu.

Začetek tedna na zdrav način: zelenjavne juhe, ki nasitijo
Kaj skuhati

Začetek tedna na zdrav način: zelenjavne juhe, ki nasitijo

Začetek tedna je idealen trenutek, da telesu ponudimo nekaj lahkega, toplega in hranljivega. Zelenjavne juhe so popolna izbira: hitro pripravljene, polne vitaminov, vlaknin in okusov, hkrati pa dovolj nasitne, da nas brez težav popeljejo skozi preostanek dneva. Predstavljamo nekaj preprostih idej za juhe, ki so odlične za ponedeljek ali katerikoli dan, ko si zaželite zdravega obroka na žlico.

Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Zdravo in vegi

Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo

Ta hitro pripravljena juha je polna vitaminov in mineralov, saj združuje čebulo, zeleno, krompir, topinambur in česen – sestavine, ki so naravno bogate s hranili in antioksidanti. Zaradi vlaknin in blagodejnih rastlinskih snovi je odlična podpora prebavi, imunskemu sistemu in splošnemu počutju.

Odlična juha, pripravljena v samo 10 minutah
Juhe in jedi na žlico

Odlična juha, pripravljena v samo 10 minutah

Stracciatella v Italiji ni poznana zgolj kot priljubljen okus sladoleda s koščki čokolade, ki so dodani v osnovo sladoleda iz smetane, temveč gre tudi za tradicionalno italijansko juho. Ker ta vsebuje jajca in parmezan, je zelo okusna, njena priprava pa je sila preprosta, saj je skuhana v pičlih 10 minutah.

Slovenska
Ričet s prekajenim mesom

Ričet s prekajenim mesom

Priljubljena slovenska enolončnica iz ješprenja, zelenjave in prekajenega mesa.

2 h
Zdravo in vegi
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo

Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo

Ko se nas loteva prehlad ali pa se preprosto ne počutimo najbolje, ni boljše tolažbe kot krožnik vroče domače juhe. Preprosta piščančja juha z zelenjavo in rezanci je odlična izbira, saj ogreje telo, pomiri želodec in nas napolni z energijo.

