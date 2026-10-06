Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para

Ko je jurčkov v izobilju in imamo tudi veliko gobarske sreče, moramo razmisliti, kako jih bomo shranili za kasnejši čas. Sveže gobe lahko narežemo na rezine in zamrznemo ali posušimo , priljubljen način shranjevanja jurčkov pa je tudi vlaganje v kis . Okusen shranek, ki pri Slovencih velja za priljubljeno delikateso, je namreč odličen dodatek mesnim narezkom in sirovim ploščam, vložene jurčke pa lahko uporabljamo tudi pri dekoriranju jedi ali pa jih namesto šampinjonov dodamo na pico.

Priprava vloženih jurčkov ni pretirano zahtevna, moramo pa pri delu paziti na čistočo pripomočkov in kozarcev, za vlaganje pa je najbolje uporabiti mlade in čvrste jurčke, ki niso črvivi.

- poljubna količina svežih jurčkov

- voda

- kis za vlaganje

- sol

- lovorjevi listi

- poprova zrna

- šalotka (po želji)

Gobe najprej skrbno očistimo in obrišemo z vlažno krpo. Pranju jurčkov z vodo se izogibamo, saj s tem izperemo nekaj njihovega značilnega okusa. Če niso povsem mladi, se lahko vode tudi napijejo. Očiščene gobe narežemo na večje kose.

Kozarce in pokrovčke temeljito operemo ter jih za približno 10 minut potisnemo v pečico, ogreto na 100 stopinj Celzija.

V večji posodi zavremo osoljeno vodo. V krop stresemo narezane jurčke in jih kuhamo 5-7 minut. Blanširane gobe odcedimo.

Pripravimo mešanico kisa in vode v razmerju 1 : 2 (mera za en velik kozarec je 1 dl kisa in 2 dl vode). Mešanici dodamo začimbe: sol po okusu (pazimo, da je ni preveč, ker smo jurčke že predhodno blanširali v osoljeni vodi), lovorove liste in poprova zrna, po želji tudi šalotko. Mešanico zavremo, nato pa vanjo stresemo odcejene jurčke in jih kuhamo 2 minuti.

Sterilizirane kozarce napolnimo z jurčki. Pri tem gob ne tlačimo v kozarce, saj mora biti v njih dovolj prostora, da se bodo lahko vsi kosi prepojili s tekočino. V vsak kozarec dodamo tudi nekaj poprovih zrn, lovorjev list in šalotko, če smo jo uporabili. Čez gobice polijemo vrelo tekočino, ki je mora biti toliko, da lahko gobe v njej plavajo. Kozarce dobro zapremo s pokrovčki, nato pa jih zavijemo v brisačo ali odejo in pustimo, da se čez noč počasi ohladijo.

Vložene jurčke hranimo v temnem, neogrevanem in suhem prostoru, kjer lahko počakajo najmanj eno leto.