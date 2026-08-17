Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico

Ko je paradižnika na vrtu več, kot ga lahko pojemo sproti, je priprava domače paradižnikove omake ena najboljših rešitev. Hitra paradižnikova omaka za ozimnico je preprosta za pripravo, ne zahteva veliko sestavin, hkrati pa je odličen način, da okus poletnega paradižnika shranimo za hladnejše mesece.

Pripravljeno omako lahko pozneje uporabimo za testenine, pico, lazanje ali kot osnovo za številne druge jedi.

Sestavine:

- poljubna količina paradižnika

- sol

- začimbe po želji (bazilika, origano ipd.)

Postopek:

1. Paradižnik operemo in mu odstranimo "muho" oziroma zeleni del pri peclju ter ostale nepravilnosti.

2. Očiščen paradižnik narežemo na kose in vse skupaj predevamo v primerno velik lonec.