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Paradižnikova omaka
Domači pripravki

Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico

Enostaven recept za domačo paradižnikovo omako, ki se odlično obnese predvsem takrat, ko moramo vkuhati večjo količino paradižnika.

M.J. , M.H.J.
17. 08. 2026 10.31
Svež paradižnik
Svež paradižnik FOTO: M.H.J.

Ko je paradižnika na vrtu več, kot ga lahko pojemo sproti, je priprava domače paradižnikove omake ena najboljših rešitev. Hitra paradižnikova omaka za ozimnico je preprosta za pripravo, ne zahteva veliko sestavin, hkrati pa je odličen način, da okus poletnega paradižnika shranimo za hladnejše mesece.

Pripravljeno omako lahko pozneje uporabimo za testenine, pico, lazanje ali kot osnovo za številne druge jedi.

Sestavine:

- poljubna količina paradižnika
- sol
- začimbe po želji (bazilika, origano ipd.)

Postopek:

1. Paradižnik operemo in mu odstranimo "muho" oziroma zeleni del pri peclju ter ostale nepravilnosti.

2. Očiščen paradižnik narežemo na kose in vse skupaj predevamo v primerno velik lonec.

3. Paradižnik kuhamo v napol pokritem loncu na zmerni temperaturi približno 1 uro – da se razpusti in izhlapi nekaj tekočine. S kuhalnico občasno pomešamo po dnu lonca. Če želimo bolj gosto omako, lahko paradižnik kuhamo dlje, da izhlapi več tekočine, sicer pa lahko tudi manj, ampak minimalno nekje 40 minut, da paradižnik ni več surov oziroma čvrst.

Paradižnikova omaka
Paradižnikova omaka FOTO: M.H.J.

4. Pokuhan paradižnik s paličnim mešalnikom na hitro zmešamo in nato precedimo čez pasirko ali cedilo, da odstranimo semena.

Nasvet: V kolikor vas semena v omaki ne motijo, lahko precejanje čez pasirko oz. cedilo tudi izpustite.

Paradižnikova omaka
Paradižnikova omaka FOTO: Shutterstock

5. Omako segrejemo do vretja, dodamo sol in po želji tudi poljubne začimbe. Vmes pripravimo čiste kozarčke in pokrovčke, ki jih v pečici, ogreti na 100 stopinj Celzija, segrevamo približno 10 do 15 minut.

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6. Omako prelijemo v vroče kozarčke, ki jih tesno zapremo s pokrovčki. Kozarčke nato dobro zavijemo v brisače ali odeje in pustimo, da se počasi ohladijo.

Paradižnikova omaka
Paradižnikova omaka FOTO: M.H.J.
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