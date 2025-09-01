Kandirane pomaranče

Vasina torta: legendarna sladica, ki je preživela generacije
Sataraš za ozimnico ni le praktična shramba hrane, temveč tudi ohranjanje poletnega okusa za mesece, ko je zelenjava manj dostopna.
Kako so včasih delali marmelado? Od orehovih listov do prepovedi mešanja moškim
Nekoč je bila izdelava marmelade več kot le priprava, bila je pravi ritual! Poglobite se v čarobnost dolgega kuhanja, druženja ob loncih in starodavnih receptov, ki so nam ostali v spominu.
Tako boste pripravili hrustljave vložene kumarice
Ena od dobrot, ki jih lahko v poletnih mesecih pripravimo za ozimnico, so tudi vložene kumarice. Slednje so odličen dodatek narezkom in sendvičem, nepogrešljive pa so tudi v priljubljeni francoski solati. Vlaganje kumaric ni zapleteno opravilo, zato se ga lahko lotijo tudi začetniki.
Zvezda med domačimi napitki, ki uravnava prebavo in krepi imunski sistem
Sok iz aronije postaja prava zvezda med domačimi napitki. Njene drobne, temno vijolične jagode niso le lepe na pogled, temveč so tudi pravi zaklad antioksidantov. Če želite okrepiti imunski sistem, izboljšati krvni obtok in zaščititi telo pred prostimi radikali, je domač sok iz aronije odlična izbira.
Domač limonin liker: hitra priprava in navdušujoč rezultat
Domač limonin liker je popolna pijača za sproščena druženja, polna sladko-kislega okusa in prijetne kremne teksture. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je preprost in primeren za vsako kuhinjo, rezultat pa bo zagotovo navdušil vse ljubitelje sladkih alkoholnih pijač.
Vložena paprika: 3 odlični recepti in uporabni nasveti za popoln rezultat
Najboljši recepti za vložene paprike, ki jih boste z veseljem pripravljali in pojedli. Opremili vas bomo tudi z nasveti za popolno hrustljavost in ohranjanje okusa.
Ste zamudili bezeg? Zdaj lahko pripravite še okusnejši sirup!
Slovenci smo veliki ljubitelji domačih sirupov. Čeprav večinoma prisegamo na bezgov, metin in melisin sirup, velja poskusiti tudi sirup iz figovih listov. Slednji preseneča z edinstvenim okusom in vonjem, najboljše pa je, da je njegova priprava povsem enostavna.
Napredne tehnike priprave sirupov: kuhanje v vodni kopeli in flambiranje
Želite svoje domače sirupe popeljati na novo raven? Ta članek vas popelje v svet naprednih tehnik priprave, kot sta sous vide in flambiranje. Spoznajte skrivnosti, kako izkoristiti te profesionalne metode za ustvarjanje intenzivnih in kompleksnih okusov, primernih za obogatitev vaših najljubših pijač in sladic.
5 napak, ki se jim izognite pri pripravi jagodne marmelade
Izognite se najpogostejšim napakam pri pripravi jagodne marmelade, kot so podvajanje recepta, zmanjševanje sladkorja in nepravilna uporaba pektina, ter preverite, kako si lahko pomagate, če se vam marmelada ni strdila.
Nikoli več iz vrečke: ta puding je nekaj najboljšega!
Domač vanilijev puding brez praška? Seveda! Ta recept vam pokaže, kako iz nekaj osnovnih sestavin pripraviti resnično kremast in okusen vanilijev puding, ki se ne more primerjati s tistim iz vrečke.
Bezgov sirup z jagodami
Domači sirup, ki navduši s čudovito barvo in odličnim okusom.
Tako boste pripravili najboljšo jagodno marmelado
Zagotovo se boste strinjali, da na polici domačih shrankov ne sme manjkati nekaj kozarčkov domače marmelade. In ena od prvih, ki jih lahko pripravimo že pomladi, je jagodna marmelada. Da boste iz svežih jagod pripravili resnično najboljšo marmelado, smo vam v nadaljevanju pripravili nekaj trikov in nasvetov, ki jih morate pri pripravi nujno upoštevati. Zagotavljamo vam, da boste zadovoljni s končnim izdelkom.