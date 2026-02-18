Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo

Pepelnična sreda in pomen posta

Vsako leto po pustnem torku pri katoličanih nastopi pepelnična sreda, dan, ki uradno začenja 40-dnevno obdobje posta pred veliko nočjo. Značilno za ta dan je odrekanje mesu in bogatim jedem ter izbira preprostih, skromnih obrokov, ki krepijo telo, a hkrati ostajajo lahki in prebavljivi.

Tradicionalna navada posta pomeni, da se pogosteje odločimo za brezmesne jedi – ne gre le za versko prakso, temveč tudi priložnost, da preizkusimo nove recepte in lahkotne, a nasitne obroke. Zato smo izbrali pet odličnih jedi, ki jih lahko hitro pripravite tudi vi doma.

icon-expand Porova rižota FOTO: Shutterstock

1. Zelenjavna rižota

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Porova rižota Zelenjavna rižota je odlična izbira za hitro brezmesno kosilo, saj je preprosta, topla in prijetno nasitna. Zelenjavo, kot so bučke, por, korenje in grah, prepražite z aromatičnim česnom in čebulo, dodajte riž in zelenjavno jušno osnovo. Po približno 20–25 minutah boste imeli okusno rižoto, ki napolni brez težkega občutka. Pri serviranju ji dodajte malo parmezana ali žlico skute za dodatne beljakovine.

icon-expand Lečna juha z zelenjavo FOTO: Thinkstock

2. Lečna juha

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Lečna juha z zelenjavo Zelo okusna jed na žlico, ki je hkrati tudi precej nasitna, saj je leča odlično beljakovinsko živilo. Zelenjava poskrbi za dodatne vlaknine, izbrane začimbe pa pozitivno vplivajo na prebavo. Lečna juha je tako zelo zdrava in hranljiva jed, ki jo lahko nadgradite s kosom ali dvema polnozrnatega kruha.

icon-expand Zeljne krpice FOTO: Shutterstock

3. Zeljne krpice

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Krpice s sladkim zeljem Gre za preprosto, nasitno in cenovno dostopno jed iz preprostih testenin in zelja, ki jo lahko pripravimo zelo hitro. Če jo naredimo brez ocvirkov in mesa, je zelo primerna za pepelnično sredo in druge postne dni. Poleg tega je to tudi tipična "skromna" jed, kakršne so bile nekoč pogoste v postnem času.

icon-expand Zapečene palačinke s skuto in špinačo FOTO: Su.S.

4. Zapečene palačinke s skuto

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Zapečene palačinke s skuto in špinačo Lahka, a nasitna jed, ki združuje beljakovine in zelenjavo. Klasične slane palačinke napolnimo z nadevom iz skute, blanširane špinače, jajca in začimb. Zavijemo jih, zložimo v pekač, po želji prelijemo z malo bešamela, kisle smetane ali paradižnikove omake in na hitro zapečemo v pečici. Rezultat je sočna in zelo okusna jed, ki ni težka za želodec, a vseeno dobro nasiti. Zaradi kombinacije mlečnih beljakovin in zelenjave je to odlična izbira za brezmesno kosilo, ki bo všeč tudi otrokom.

icon-expand Pečena postrv in polenta s paradižnikom in mocarelo FOTO: osebni arhiv

5. Pečena riba z zapečeno polento

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Pečena postrv z zapečeno polento s paradižnikom in sirom Ker riba ni meso v verskem smislu, jo številni verniki vključujejo v postna kosila, saj predstavlja odlično alternativo mesu, hkrati pa zagotavlja tudi lepo dozo zdravih maščob in beljakovin. Hitro in enostavno kosilo si lahko pripravimo tako, da fileje bele ribe pokapamo z limoninim sokom, začinimo s soljo, poprom in začimbami ter spečemo v pečici. Ob tem lahko serviramo pečeno ali blanširano zelenjavo, odlično prilogo pa predstavlja tudi polenta.

