okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitro Brez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Zeljne krpice
Brez mesa

Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo

Po pustnem torku nastopi pepelnična sreda, ki v katoliški tradiciji označuje začetek 40-dnevnega posta pred veliko nočjo – časa odpovedi mesnim jedem. Da vam olajšamo načrtovanje kosila, smo izbrali 5 hitrih in okusnih brezmesnih jedi, ki so primerne ne le za pepelnično sredo, ampak tudi za vse petke in postne dni.

M.J.
18. 02. 2026 03.30

Pepelnična sreda in pomen posta

Vsako leto po pustnem torku pri katoličanih nastopi pepelnična sreda, dan, ki uradno začenja 40-dnevno obdobje posta pred veliko nočjo. Značilno za ta dan je odrekanje mesu in bogatim jedem ter izbira preprostih, skromnih obrokov, ki krepijo telo, a hkrati ostajajo lahki in prebavljivi.

Kaj kuhati v času posta? 7 idej za tedenski jedilnik
Preberi še Kaj kuhati v času posta? 7 idej za tedenski jedilnik

Tradicionalna navada posta pomeni, da se pogosteje odločimo za brezmesne jedi – ne gre le za versko prakso, temveč tudi priložnost, da preizkusimo nove recepte in lahkotne, a nasitne obroke. Zato smo izbrali pet odličnih jedi, ki jih lahko hitro pripravite tudi vi doma.

Porova rižota
Porova rižota FOTO: Shutterstock

1. Zelenjavna rižota

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Porova rižota

Zelenjavna rižota je odlična izbira za hitro brezmesno kosilo, saj je preprosta, topla in prijetno nasitna. Zelenjavo, kot so bučke, por, korenje in grah, prepražite z aromatičnim česnom in čebulo, dodajte riž in zelenjavno jušno osnovo. Po približno 20–25 minutah boste imeli okusno rižoto, ki napolni brez težkega občutka. Pri serviranju ji dodajte malo parmezana ali žlico skute za dodatne beljakovine.

Lečna juha z zelenjavo
Lečna juha z zelenjavo FOTO: Thinkstock

2. Lečna juha

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Lečna juha z zelenjavo

Zelo okusna jed na žlico, ki je hkrati tudi precej nasitna, saj je leča odlično beljakovinsko živilo. Zelenjava poskrbi za dodatne vlaknine, izbrane začimbe pa pozitivno vplivajo na prebavo. Lečna juha je tako zelo zdrava in hranljiva jed, ki jo lahko nadgradite s kosom ali dvema polnozrnatega kruha.

Zeljne krpice
Zeljne krpice FOTO: Shutterstock

3. Zeljne krpice

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Krpice s sladkim zeljem

Gre za preprosto, nasitno in cenovno dostopno jed iz preprostih testenin in zelja, ki jo lahko pripravimo zelo hitro. Če jo naredimo brez ocvirkov in mesa, je zelo primerna za pepelnično sredo in druge postne dni. Poleg tega je to tudi tipična "skromna" jed, kakršne so bile nekoč pogoste v postnem času.

Zapečene palačinke s skuto in špinačo
Zapečene palačinke s skuto in špinačo FOTO: Su.S.

4. Zapečene palačinke s skuto

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Zapečene palačinke s skuto in špinačo

Lahka, a nasitna jed, ki združuje beljakovine in zelenjavo. Klasične slane palačinke napolnimo z nadevom iz skute, blanširane špinače, jajca in začimb. Zavijemo jih, zložimo v pekač, po želji prelijemo z malo bešamela, kisle smetane ali paradižnikove omake in na hitro zapečemo v pečici. Rezultat je sočna in zelo okusna jed, ki ni težka za želodec, a vseeno dobro nasiti. Zaradi kombinacije mlečnih beljakovin in zelenjave je to odlična izbira za brezmesno kosilo, ki bo všeč tudi otrokom.

Pečena postrv in polenta s paradižnikom in mocarelo
Pečena postrv in polenta s paradižnikom in mocarelo FOTO: osebni arhiv

5. Pečena riba z zapečeno polento

RECEPT NA FOTOGRAFIJI: Pečena postrv z zapečeno polento s paradižnikom in sirom

Ker riba ni meso v verskem smislu, jo številni verniki vključujejo v postna kosila, saj predstavlja odlično alternativo mesu, hkrati pa zagotavlja tudi lepo dozo zdravih maščob in beljakovin. Hitro in enostavno kosilo si lahko pripravimo tako, da fileje bele ribe pokapamo z limoninim sokom, začinimo s soljo, poprom in začimbami ter spečemo v pečici. Ob tem lahko serviramo pečeno ali blanširano zelenjavo, odlično prilogo pa predstavlja tudi polenta.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Na pepelnično sredo in v času postnega obdobja so odlična izbira preproste jedi, ki so hitro pripravljene in hkrati okusne. Brezmesne izbire, kot so rižote, juhe ali testenine z zelenjavo, bodo zadovoljile tudi tiste z večjimi apetiti, hkrati pa ohranile tradicijo posta.

Kaj lahko jemo in pijemo v času posta?
Preberi še Kaj lahko jemo in pijemo v času posta?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
pepelnična sreda postne jedi katoliški post kaj za postno kosilo brezmesne jedi post hitri recepti kosilo
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova