Popolna enolončnica za hladne dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.
Koruzni njoki s toskansko omako
Hitro pripravljeni njoki brez krompirja in glutena.
Hrustljavi tofu v kremni kari omaki z rižem
Popoln obrok, ki te pogreje in lahkotno nasiti.
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Ta hitro pripravljena juha je polna vitaminov in mineralov, saj združuje čebulo, zeleno, krompir, topinambur in česen – sestavine, ki so naravno bogate s hranili in antioksidanti. Zaradi vlaknin in blagodejnih rastlinskih snovi je odlična podpora prebavi, imunskemu sistemu in splošnemu počutju.
Italijanski krompirjevi kroketi
Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.
Hitro jesensko kosilo iz ene posode
Tokratna ideja za hitro in enostavno jesensko kosilo so njoki v kremni bučni omaki. Ko jih boste poskusili, bodo zagotovo postali stalnica jesenskih jedilnikov, predvsem pa se vam ne bo treba ubadati s čiščenjem kupa posode, saj je jed pripravljena v enem loncu.
Jesenski kiš
Slana pita z zelenjavo in gobami, ki preprosto navduši.
Kraljevski krompir
Zakaj kraljevski? Ker je kraljevsko dober.
Veganski carski praženec
Brez jajc in mlečnih izdelkov, a kljub temu zelo rahel in puhast.
Jesenska zelenjavna enolončnica
Neverjetno okusna in izjemno enostavna za pripravo.
Gosta zelenjavna enolončnica z njoki in kokosovim mlekom
Kremasto in zelo okusno.
Težko se je upreti dobri parmigiani in ta recept zagotavlja uspeh
Melancani alla parmigiana so ena najbolj priljubljenih italijanskih jedi iz jajčevcev. Gre za okusno zelenjavno jed, ki jo sestavljajo plasti popečenih jajčevcev, sira in bogate paradižnikove omake. Sanja Sirk je pripravila svoj recept za to italijansko klasiko, ki navduši s preprostostjo in polnim okusom.