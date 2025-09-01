okusno.je
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Juhe in jedi na žlico
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.

45 min
Koruzni njoki s toskansko omako

Koruzni njoki s toskansko omako

Hitro pripravljeni njoki brez krompirja in glutena.

30 min
Hrustljavi tofu v kremni kari omaki z rižem
Hrustljavi tofu v kremni kari omaki z rižem

Popoln obrok, ki te pogreje in lahkotno nasiti.

40 min
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo

Ta hitro pripravljena juha je polna vitaminov in mineralov, saj združuje čebulo, zeleno, krompir, topinambur in česen – sestavine, ki so naravno bogate s hranili in antioksidanti. Zaradi vlaknin in blagodejnih rastlinskih snovi je odlična podpora prebavi, imunskemu sistemu in splošnemu počutju.

Italijanski krompirjevi kroketi
Italijanski krompirjevi kroketi

Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.

1 h 40 min
Hitro jesensko kosilo iz ene posode

Hitro jesensko kosilo iz ene posode

Tokratna ideja za hitro in enostavno jesensko kosilo so njoki v kremni bučni omaki. Ko jih boste poskusili, bodo zagotovo postali stalnica jesenskih jedilnikov, predvsem pa se vam ne bo treba ubadati s čiščenjem kupa posode, saj je jed pripravljena v enem loncu.

Jesenski kiš

Jesenski kiš

Slana pita z zelenjavo in gobami, ki preprosto navduši.

1 h 30 min
Kraljevski krompir
Kraljevski krompir

Zakaj kraljevski? Ker je kraljevsko dober.

1 h
Veganski carski praženec
Veganski carski praženec

Brez jajc in mlečnih izdelkov, a kljub temu zelo rahel in puhast.

35 min
Jesenska zelenjavna enolončnica
Jesenska zelenjavna enolončnica

Neverjetno okusna in izjemno enostavna za pripravo.

55 min
Gosta zelenjavna enolončnica z njoki in kokosovim mlekom

Gosta zelenjavna enolončnica z njoki in kokosovim mlekom

Kremasto in zelo okusno.

1 h
Težko se je upreti dobri parmigiani in ta recept zagotavlja uspeh

Težko se je upreti dobri parmigiani in ta recept zagotavlja uspeh

Melancani alla parmigiana so ena najbolj priljubljenih italijanskih jedi iz jajčevcev. Gre za okusno zelenjavno jed, ki jo sestavljajo plasti popečenih jajčevcev, sira in bogate paradižnikove omake. Sanja Sirk je pripravila svoj recept za to italijansko klasiko, ki navduši s preprostostjo in polnim okusom.

