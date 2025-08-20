Ali lahko paradižnik hranimo v hladilniku?

Nestrpno smo jih čakali celo poletje in zdaj je čas, da se jih do sitega najemo. Govora je o svežih, domačih, na soncu dozorelih paradižnikih, ki so seveda najboljši, ko jih pojemo čim prej po tem, ko jih utrgamo z rastline, z upoštevanjem nekaj bistvenih nasvetov, pa jih lahko tudi shranimo za kasnejšo uporabo in pri tem tudi uspešno ohranimo njihov značilen okus in aromo.

Ali je hladilnik primeren prostor za shranjevanje paradižnika?

Pri shranjevanju paradižnika praktično takoj naletimo na zelo pomembno vprašanje: ali je treba paradižnike hraniti v hladilniku ali jih pustiti na pultu, da se čim bolje ohranita njihov okus in tekstura? Standardno pravilo pravi, da paradižnika ne shranjujemo v hladilniku. Paradižnik namreč vsebuje encim, ki reagira na nizke temperature, zaradi česar celične membrane razpadejo, sadje pa je postane kašasto in brez okusa. Paradižnik se poleg tega tudi zelo hitro navzame vonjav drugih živil v hladilniku, kar lahko še dodatno poslabša njegovo kakovost in okus.

icon-expand Paradižnika ne shranjujte v hladilniku, saj bo tam izgubil svoj značilen okus. FOTO: Shutterstock

Svež paradižnik shranjujemo na sobni temperaturi

Ne glede na to, ali ste kupili oziroma pobrali zrel ali nezrel paradižnik, ga vedno shranjujte na sobni temperaturi. Najbolj priporočljivo, da ga hranite v košari ali stekleni posodi na kuhinjskem pultu. Velike sorte paradižnika pri tem tudi vedno shranjujte s pecljem navzdol, dokler niso pripravljeni za uživanje. Tako bodo plodovi ostali dlje časa sveži in čvrsti, zaradi česar bo paradižnik tudi bolj sočen.

icon-expand Kuhanje zrelega, že nekoliko mehkega paradižnika je odličen način, da ga ne zavržemo. FOTO: Shutterstock

Kako shranjujemo zrele paradižnike?

Če je paradižnik tik pred tem, da postane prezrel, in seveda ne želite, da bi začel gniti, ga lahko za nekaj dni shranite v hladilnik, da ustavite proces zorenja. Nekatere raziskave sicer kažejo, da se s tem, ko se ohlajen paradižnik pred uživanjem segreje na sobno temperaturo, izničijo učinki hlajenja na okus, zato je vsekakor bolj priporočljivo, da se ohlajen paradižnik uporablja le v kuhanih jedeh.



Najboljši način shranjevanja zrelih paradižnikov z namenom, da se ohranita značilen okus in aroma, je nedvomno ta, da iz njih pripravite okusno omako oziroma mezgo, ki jo lahko shranite v kozarčke in si tako pripravite okusno zalogo domače paradižnikove omake. Na spodnji povezavi vam ponujamo odličen recept:

Kako shranjujemo razrezan paradižnik?

Če nameravate pojesti le polovico paradižnika, drugo pa shraniti, potem je najbolje, da prerezan paradižnik shranite v hladilnik. Če bo odrezana polovica ostala na pultu, se bo paradižnik zelo hitro izsušil. Za najboljše rezultate prerezan del paradižnika v posodi obrnite navzdol. Če želite, da v hladilniku shranjen paradižnik ne izgubi okusa in teksture, je najbolje, da ga porabite naslednji dan, pred uporabo pa ga segrejte na sobno temperaturo.

Ali lahko paradižnik zamrznemo?

Če ne morete pojesti vseh paradižnikov, naredili pa ste si tudi že zajetno zalogo domače paradižnikove mezge, lahko paradižnik tudi zamrznete. Cel paradižnik najprej blanširajte v vreli vodi približno 30 sekund, da se olupek zmehča. Paradižnik nato ohladite in olupite.



Olupljene paradižnike shranite v vrečke, ki so primerne za zamrzovanje, in jih označite z vsebino, količino ter datumom shranjevanja. Paradižnike zamrznite za največ 12 mesecev, saj če jih boste shranjevali dalj časa, bodo izgubili okus. Lahko jih tudi narežete na polcentimetrske koščke in zamrznete v neprodušnih posodah.



Odmrznjene paradižnike je najbolje uporabiti v kuhanih jedeh, saj postopek zamrzovanja vpliva na njihovo strukturo in zato niso primerni za uživanje v nekuhani obliki.

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