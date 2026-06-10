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margarina
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5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo

Margarina je ena najbolj kontroverznih sestavin v sodobni prehrani. Nekateri jo še vedno vidijo kot "umetno nevarnost", drugi kot bolj zdravo alternativo maslu. Kje je resnica?

S.B.
10. 06. 2026 04.00

Razbijmo najpogostejše mite, povezane z margarino, na podlagi sodobnih prehranskih priporočil in raziskav.

Mit 1: Margarina je polna nevarnih transmaščob

To je bil včasih resen problem, danes pa večinoma ne drži več.

Starejše margarine so vsebovale veliko transmaščob, ki dokazano povečujejo tveganje za srčno-žilne bolezni. Vendar so te maščobe danes v EU skoraj povsem odstranjene iz živil ali strogo omejene.

Po podatkih Harvard Health Publishing sodobne margarine običajno vsebujejo zelo nizke ali zanemarljive količine transmaščob.

Pomembno: pred nakupom vedno preverite deklaracijo.

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Čeprav je margarina industrijski izdelek, to ne pomeni, da je nujno škodljiva.
Čeprav je margarina industrijski izdelek, to ne pomeni, da je nujno škodljiva. FOTO: Adobe Stock

Mit 2: Margarina je bolj nezdrava kot maslo

Maslo vsebuje veliko nasičenih maščob, ki lahko zvišujejo LDL ("slab") holesterol. Margarina pa vsebuje več nenasičenih maščob, ki so za srce ugodnejše.

World Health Organization priporoča omejevanje nasičenih maščob in njihovo zamenjavo z nenasičenimi, kar daje kakovostni margarini določeno prednost.

Torej: v določenih primerih je margarina lahko celo boljša izbira.

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Mit 3: Margarina je popolnoma umetna in je čista "kemija"

Čeprav je margarina industrijski izdelek, to ne pomeni, da je nujno škodljiva.

Narejena je iz rastlinskih olj (npr. sončnično, repično), ki jih prehranska stroka pogosto priporoča kot del uravnotežene prehrane.

European Food Safety Authority poudarja, da so odobrene sestavine v margarini varne za uživanje.

Pomembno je, da se zavedamo, da "umetno" ne pomeni samodejno nevarno.

V določenih primerih je margarina lahko celo boljša izbira.
V določenih primerih je margarina lahko celo boljša izbira. FOTO: Adobe Stock

Mit 4: Margarina nima nobenih hranil

To ne drži.

Veliko margarin je obogatenih z vitamini (A, D, E), omega-3 maščobnimi kislinami in rastlinskimi steroli (za zniževanje holesterola).

Po podatkih British Nutrition Foundation lahko takšni dodatki celo pozitivno vplivajo na zdravje srca.

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Mit 5: Margarina vedno povzroča vnetja in škodi telesu

Ta trditev pogosto kroži po družbenih omrežjih, a je preveč posplošena. Težava niso nujno margarine same, ampak nekakovostne maščobe in prekomerno uživanje v kombinaciji z neuravnoteženo prehrano.

Sodobna prehranska priporočila poudarjajo ravnotežje, ne demonizacije ene sestavine.

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Kaj je torej res?

Margarina danes ni več to, kar je bila pred 20 leti. Kakovostna margarina brez transmaščob je lahko del zdrave prehrane. Ključ pa je v izbiri in zmernosti. Namesto vprašanja "Ali je margarina slaba?" si raje zastavite vprašanje: "Kakšno margarino izbiram in koliko je pojem?"

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Viri: British Nutrition Foundation, European Food Safety Authority, World Health Organization, Harvard Health Publishing

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