5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zdravo in vegi

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Kaj skuhati

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Sladice

Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zdravo in vegi

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Sladice
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni

V hladnih mesecih se najbolj priležejo topli, bogati in preprosti okusi. Ne glede na to, ali prisegate na cmoke, palačinke ali zavitke, boste med spodnjimi predlogi zagotovo našli sladico, ki vas bo pogrela in razvajala v hladnih zimskih dneh.

Meso
Pečeno kislo zelje z rebri

Pečeno kislo zelje z rebri

Pravo zimsko kosilo.

1 h 40 min
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Triki in nasveti

Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke

Kljub temu, da palačinke veljajo za zelo preprosto jed, za katero tudi ne potrebujemo veliko sestavin, obstajajo drobni triki, s katerimi poskrbimo, da so še bolj rahle, mehke in okusne. Tako lahko za bolj rahle palačinke namesto mineralne vode uporabimo kar pivo.

Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Triki in nasveti

Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?

Ajdova kaša je izjemno zdravo in hranljivo živilo. Ne le, da je bogata z vlakninami in antioksidanti, temveč je tudi brez glutena, zaradi česar je primerna tudi za tiste, ki se izogibajo pšeničnim izdelkom. Preverite, kako izboljšati njeno pripravo in jo popeljati na vrhunski kulinarični nivo.

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Kaj skuhati

Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev

Nedeljsko kosilo ima v mnogih domovih poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se vedno znova vračamo k preverjenim in priljubljenim jedem. V tokratnem izboru predstavljamo pet mesnih jedi, ki združujejo domačnost, preprostost in preverjen okus - prav takšne, kot jih imajo najraje naši bralci.

Oddaje
Super filmi in serije za kuharske navdušence

Super filmi in serije za kuharske navdušence

Ko se zimski večeri podaljšajo, pridejo na vrsto zgodbe z okusom. VOYO ponuja izbor domačih vrhunskih kulinaričnih oddaj in priljubljenih tujih filmov, ki navdihujejo, zabavajo in ogrejejo. Spodaj smo pripravili izbor, ki ga ljubitelji kulinarike ne smejo spregledati.

Novice
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025

Preproste sladice, ki so navdušile v 2025

Iztekajoče se leto je pokazalo, da so med bralci portala Okusno.je zelo priljubljene hitre in enostavne sladice, ki ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja. V članku predstavljamo pet preprostih sladic, ki so zaznamovale leto 2025 in navdušile s svojo dostopnostjo ter odličnim okusom.

Piščanec z rižem iz pečice
Meso

Piščanec z rižem iz pečice

Odlična jed iz ene posode.

55 min
Odlične juhe za lajšanje mačka
Zdravo in vegi

Odlične juhe za lajšanje mačka

Novoletna praznovanja so čas veselja, druženja in seveda tudi kakšnega kozarčka preveč. A jutro po zabavi se lahko spremeni v bitko s pomanjkanjem energije, glavobolom in dehidracijo. Kadar smo 'mačkasti', so juhe odlična izbira, da si povrnemo moči. So lahke za prebavo, polne hranilnih snovi in nas hkrati tudi rehidrirajo.

3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Triki in nasveti

3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato

Francoska solata je nepogrešljiv del prazničnega menija, a kljub preprosti pripravi pogosto ne izpade tako, kot bi si želeli. Da bo res sočna, uravnotežena in prave teksture, se je treba izogniti trem najpogostejšim napakam: pretirani uporabi majoneze, razkuhani zelenjavi in nepravilnemu začinjanju.

Triki in nasveti
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela

Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.

Kaj skuhati
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši

Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši

Slana špinačna rolada je odlična izbira za silvestrsko večerjo ali zabavo, saj združuje preprostost priprave, čudovit videz in odličen okus. Rahel špinačni biskvit, kremni nadev in dodatek naribane salame ustvarijo harmonično kombinacijo, hkrati pa recept ponuja tudi praktično rešitev za porabo odvečnih beljakov, ki pogosto ostanejo po praznični peki.

Rebra
Pleče
Baskovski cheesecake z borovnicami
Baskovski cheesecake z borovnicami 00:36
Priprava uheljčkov
Priprava uheljčkov 01:55
Priprava domačih rezancev
Priprava domačih rezancev 04:14
Priprava jajčnega testa za testenine
Priprava jajčnega testa za testenine 04:58
Pečen krompir s feto
Pečen krompir s feto 00:51
Peka domače pice v plinski peči
Peka domače pice v plinski peči 06:53
Miša razkrije, kaj jo je držalo pokonci v najtežjih trenutkih
Miša razkrije, kaj jo je držalo pokonci v najtežjih trenutkih 00:37
Miša podrobneje razkrije ozadje svojega najnovejšega projekta.
Miša podrobneje razkrije ozadje svojega najnovejšega projekta. 02:15
Zmagovalni trenutek je Mišo pustil brez besed.
Zmagovalni trenutek je Mišo pustil brez besed. 00:38
Sodniška trojica je pokomentirala Mišino rast in preobrazbo v MasterChefu.
Sodniška trojica je pokomentirala Mišino rast in preobrazbo v MasterChefu. 00:40
Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Solate Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Jaffa kroglice (brez peke)

Sladice Jaffa kroglice (brez peke)
30 min

Ali v sarmo sodi jajce? Tako menijo naši bralci

Kuhinje Ali v sarmo sodi jajce? Tako menijo naši bralci

Hitri piščančji paprikaš

Meso Hitri piščančji paprikaš
40 min

Top recepti leta 2025: 5 najbolj branih jedi, ki so navdušile bralce

Novice Top recepti leta 2025: 5 najbolj branih jedi, ki so navdušile bralce

Hitri puding piškoti

Sladice Hitri puding piškoti
1 h
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

