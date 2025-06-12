5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
V hladnih mesecih se najbolj priležejo topli, bogati in preprosti okusi. Ne glede na to, ali prisegate na cmoke, palačinke ali zavitke, boste med spodnjimi predlogi zagotovo našli sladico, ki vas bo pogrela in razvajala v hladnih zimskih dneh.
Pečeno kislo zelje z rebri
Pravo zimsko kosilo.
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Kljub temu, da palačinke veljajo za zelo preprosto jed, za katero tudi ne potrebujemo veliko sestavin, obstajajo drobni triki, s katerimi poskrbimo, da so še bolj rahle, mehke in okusne. Tako lahko za bolj rahle palačinke namesto mineralne vode uporabimo kar pivo.
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Ajdova kaša je izjemno zdravo in hranljivo živilo. Ne le, da je bogata z vlakninami in antioksidanti, temveč je tudi brez glutena, zaradi česar je primerna tudi za tiste, ki se izogibajo pšeničnim izdelkom. Preverite, kako izboljšati njeno pripravo in jo popeljati na vrhunski kulinarični nivo.
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Nedeljsko kosilo ima v mnogih domovih poseben pomen, zato ni presenetljivo, da se vedno znova vračamo k preverjenim in priljubljenim jedem. V tokratnem izboru predstavljamo pet mesnih jedi, ki združujejo domačnost, preprostost in preverjen okus - prav takšne, kot jih imajo najraje naši bralci.
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Ko se zimski večeri podaljšajo, pridejo na vrsto zgodbe z okusom. VOYO ponuja izbor domačih vrhunskih kulinaričnih oddaj in priljubljenih tujih filmov, ki navdihujejo, zabavajo in ogrejejo. Spodaj smo pripravili izbor, ki ga ljubitelji kulinarike ne smejo spregledati.
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Iztekajoče se leto je pokazalo, da so med bralci portala Okusno.je zelo priljubljene hitre in enostavne sladice, ki ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja. V članku predstavljamo pet preprostih sladic, ki so zaznamovale leto 2025 in navdušile s svojo dostopnostjo ter odličnim okusom.
Piščanec z rižem iz pečice
Odlična jed iz ene posode.
Odlične juhe za lajšanje mačka
Novoletna praznovanja so čas veselja, druženja in seveda tudi kakšnega kozarčka preveč. A jutro po zabavi se lahko spremeni v bitko s pomanjkanjem energije, glavobolom in dehidracijo. Kadar smo 'mačkasti', so juhe odlična izbira, da si povrnemo moči. So lahke za prebavo, polne hranilnih snovi in nas hkrati tudi rehidrirajo.
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Francoska solata je nepogrešljiv del prazničnega menija, a kljub preprosti pripravi pogosto ne izpade tako, kot bi si želeli. Da bo res sočna, uravnotežena in prave teksture, se je treba izogniti trem najpogostejšim napakam: pretirani uporabi majoneze, razkuhani zelenjavi in nepravilnemu začinjanju.
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Ko je govora o sarmi, verjetno vsi dobro vemo, za kakšno jed gre. Riž, mleto meso, čebula in začimbe, tesno zaviti v liste kislega zelja in kuhani v slastni omaki. A da je sarma odličnega okusa, je dobro poznati nekaj drobnih trikov in nasvetov, ki jih je pri pripravi dobro upoštevati za popoln uspeh.
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
Slana špinačna rolada je odlična izbira za silvestrsko večerjo ali zabavo, saj združuje preprostost priprave, čudovit videz in odličen okus. Rahel špinačni biskvit, kremni nadev in dodatek naribane salame ustvarijo harmonično kombinacijo, hkrati pa recept ponuja tudi praktično rešitev za porabo odvečnih beljakov, ki pogosto ostanejo po praznični peki.